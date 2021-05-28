BRT’den Basın Odası’na sansür

Her hafta ekrana gelen Basın Odası programı, BRT tarafından sansürlendi ve yayından kaldırıldı



BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı‘nın yönetimi altındaki BRT, ifade ve basın özgürlüğüne darbe vurmaya devam ediyor.

Damla Soyalp‘in moderatörlüğünü yaptığı, Gazeteci Rasıh Reşat, Cenk Mutlukayalı, Hüseyin Ekmekçi ve Artun Çağa‘nın katılımıyla gerçekleşen ve her hafta ekrana gelen Basın Odası programı, BRT tarafından sansürlendi ve yayından kaldırıldı.

“Ulusal Birlik Partisi her iktidara geldiğinde minicik ülkemizde bir çok seslilik ve ifade özgürlüğü sorunu ortaya çıkıyor ne yazık ki” diyerek programın kaldırılmasını köşesine taşıyan Rasıh Reşat, “Basın Odası ne yazık ki öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Öte yandan konu dünkü Meclis toplantısının gündemine de taşındı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, BRT’de yayınlanan Basın Odası programının sezon finali adı altında sona erdirildiğini söyleyerek, bunun basını susturmak için atılan bir adım olduğunu söyledi.

Ülke demokrasisine vurulan darbelere hükümetin yeşil ışık yaktığını belirten Çeler, BRT’de 6 yıldır yayınlanmakta olan ‘Basın Odası’ programının ‘yaz sezonuna girildi’ gerekçesiyle durdurulduğunu kaydetti. Çeler, 1996 yılında basının susturulması Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle gerçekleştirilirken, şimdi de yönetim kurulu kararıyla basının susturulmaya çalışıldığını kaydetti. Böylesi bir dönemde bu şekilde düşüncelerin hakim olmasının üzücü olduğunu belirten Çeler, “Bu programın son bulmasını talep eden kimdir, Hükümetin buna onayı var mıdır? Böylesi çok sesli ve kaliteli bir programdan kim niye rahatsız olsun ki? diye sordu.

Bu konuşmayı yaptığı için BRT’nin yasaklılar listesine kendisinin de girebileceğini kaydeden Çeler, “Bu önemli değildir yeter ki bu ülkenin basın özgürlüğüne, demokrasisine darbe vurulmasın” dedi. “Pek tabii ki yalan ve iftira içeren haberlere herkes karşıdır ancak Hükümeti eleştiren, gördüğü hataları söyleyen, doğrularla yol göstermeye çalışan seslerin kısılması düşünmek nasıl bir anlayışının ürünüdür” diye soran Çeler, Başbakanın, Bakanların bu konuda ne düşündüğünü sorarak, “Biz daha ileri gideceğimize, daha da geriye mi gidiyoruz” dedi.

