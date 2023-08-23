BRT ile Taekwondo Federasyonu protokol imzaladı

Bayrak radyo televizyon kurumu ile tekvando judo karate aikido federasyonu arasında işirliği

protokolü imzalandı.

Eylül ayı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek Kıtalar arası

Taekwondo Şampiyonası ile ilgili tanıtım filmi hazırlanması ve ödül töreninin canlı yayınlanması

konusunu içeren işbirliği protokolü, BRT müdürü Meryem Özkurt ile Taekwondo Judo Karate

Aikido Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen tarafından imzalandı.

Protokol töreninde konuşan BRT müdürü Meryem Özkurt geçtiğimiz hafta BRT 60 yıl

Taekwondo Şampiyonası için ortaya konan emeğin ve özverinin büyük olduğuna vurgu yaparak,

halkın ve Kıbrıs Türkü’nün sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun her platformda

olduğu gibi taekwondonun da sesini duyuracağına vurgu yaptı.

Meryem Özkurt çok başarılı sporcuların olduğuna dikkat çekerek yapılacak olan Kıtalararası

Şampiyonanın BRT ekranlarından canlı yayınlanacağını söyledi.

Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de BRT'nin her zaman yanlarında olduğunu ve ilk kez

düzenlenecek kıtalararası taekwondo şampiyonasının BRT'den canlı yayınlanacak olmasının

büyük önem taşıdığına dikkat çekti.