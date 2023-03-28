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BRT heyeti Dijital Karasal Yayın Projesi için Almanya’da

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BRT heyeti Dijital Karasal Yayın Projesi için Almanya’da
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), kamu yayıncılığı bilinci ile mevcut karasal-sayısal televizyon yayıncılığı sistemini yeniliyor.
Mevcut sayısal yayıncılık sistemlerinde kapasite artışının yapılması, analog yayınların dijital ortama taşınması için BRT, BTHK ve AB ile yürütülmekte olan DVBT (Dijital Karasal Yayın) Projesi tüm hızıyla devam ediyor.
Almanya’nın Viernheim şehrinde bulunan Plisch Firması’nda, proje içerisinde yenilenecek verici ve head-end sistemlerinin fabrika kabul testlerine ve eğitime başlandı.
Üretimi yerinde görmek için BRT Müdürü Meryem Özkurt, BRT mühendislerinden oluşan bir heyet ve ihaleyi kazanan PALS elektronik firmasından yetkililer ile Almanya’nın Viernheim şehrinde bulunan Plisch Firması’nı ziyaret etti.
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