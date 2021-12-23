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BRT 58 yaşında

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

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BRT 58 yaşında
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Kurum Müdürü Meryem Özkurt, kuruluş yıldönümü dolayısıyla, devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi partilere başlattığı ziyaretleri sürdürdü.
Ziyaretler çerçevesinde, Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.
Meryem Özkurt, ziyarette Başbakan Sucuoğlu’na BRT ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özkurt, pandemi döneminde BRT personelinin özverili çalışmalarından da bahsetti.
Sucuoğlu da, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında BRT vasıtasıyla bilgiye ulaştığını belirterek, “1963’ten bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çünkü BRT, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmazdır” dedi.
Sucuoğlu “BRT bizim kıymetlimiz, aslında bu 58 yıl, Kıbrıs Türk halkının nereden nereye geldiğine paralellik gösteriyor” dedi.
Sucuoğlu, “BRT eşittir Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi ve ta kendisi… Bundan dolayı ben önümüzdeki süreçte nice 58 yıllar diliyorum” dedi.
 
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