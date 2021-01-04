Arasta sokakları bomboş, çarşı sessiz, esnaf artık kepenk indirme noktasına geldi. Devletin küçük esnafa destek çıkması gerektiğini vurgulayan bölge esnafı, “Böyle giderse kapatacağız” diyor



Lefkoşa arasta esnafı, Lokmacı barikatının geçişlere kapatıldığı 29 Şubat tarihinden bu yana ekonomik açıdan büyük bir çıkmazda. Kıbrıs Postası’na dert yanan esnaf, ‘kapanma’ sürecinin ardından devletten yeterli desteği göremedi, yılbaşı arifesinde bile beklediği satışı yapamadı; adeta kepenk indirme noktasına geldi. Esnafın ortak derdi, Lokmacı barikatının geçişlere kapanması.

Esnafın nabzını ölçmek isteyen Kıbrıs Postası, Surlariçi’ne gitti, pandemi öncesi hınca hınç dolu olan sokaklarda, sessizliğin hakim olduğunu gözlemledi.

Sokaklarda görülen insanların büyük bir kısmının esnaf olması ise, yaşanan sürecin vahametini adeta gözler önüne serdi.

Kıbrıs Postası’na konuşan dükkan sahipleri, işlerin yüzde 90 oranında düştüğünü ifade etti.

Esnaf, en azından vergilerin alınmaması ya da dükkan kiralarına devlet tarafından destek çıkılmasını talep ediyor…

Dükkan sahipleri arasında, “Lokmacı kapısı Mayıs’a kadar açılmazsa, burayı terk ederim” diyenler dahi mevcut…

ESNAF NE DEDİ?

BERNA DAĞTAŞ (HOI POLLOI): “VERGİDEN MUAF TUTULSAK, KİRAYA YARDIM EDİLSE BELKİ AYAKTA DURABİLİRİZ”

Berna Dağtaş Hoi Polloi kafenin yöneticisi. İşlerinin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Dağtaş, müşterilerinin yarısının, Kıbrıs’ın güneyinden geldiğini ifade etti. Kendi ceplerinden vererek ayakta durduklarını ve böyle giderse ayakta durmayacaklarını belirten Dağtaş bu süreçte devletin yardımcı olması gerektiğini söyleyerek “vergiden muaf tutulsak, kiraya yardım edilse, esnaf bu zamanda bir nebze de olsa ayakta durabilir” dedi.

DOĞAN ER (LORENZO): “BİN 500’LER DEVAM ETMELİ… BİRÇOK İŞYERİ YAKINDA KAPANACAK”

Doğan Ertu Lorenzo kafenin sahibi. 12 yıldır bu kafeyi işletmekte. İşlerinin yüzde 90 düştüğünü ve bunun asıl sebebinin, Lokmacı sınır kapısının kapatılması olduğunu söyleyen Ertu, müşterilerinin çoğunluğunu adanın güneyinden gelen turistlerden oluştuğunu ifade etti. Ertu, “Zaten dar boğazdayız, sınırın durumu bu şekilde devam ederse, daha da dar bir boğaza gireceğiz. Birçok işyeri dayanamayacak ve kapanacak” ifadelerini kullandı.

Ertu, devletten katkı gelmediğini ve “1500’lerin” devam etmesi gerektiğini vurguladı.

SEÇKİN ATAĞ: “BU KAPI MAYIS’A KADAR AÇILMAZSA, BEN BURAYI TERK EDERİM”

Seçkin Atağ, deri çanta mağazasında sorumlu. “işler kötü değil, yok” diyen Atağ, işlerinde yüzde 90 oranında düşüş yaşandığını belirterek, bunun nedeninin Lokmacı sınır kapısı ile ilgili olduğunu ifade etti. Atağ, “Sınır kapıları kapatılana kadar ne kadar önemli olduğunu akıl edememiştik” diyerek, devlet desteğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Atağ, “Eğer Lokmacı açılmazsa; en geç Nisan Mayıs’a ben burayı terk ederim” dedi.

AYFER ALTUNCUOĞLU: “BİR ÇALIŞANIMI İŞTEN DURDURMAK ZORUNDA KALDIM…”

Bölgede dükkan sahibi olan Ayfer Altuncuoğlu ise pandeminin başladığı günden bu yana dükkanını doğru dürüst açmadığını belirterek, bir çalışanını işten durdurmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Çalışmayan bir dükkanda 3 bin 500 lira maaş ödeyemedim” diyen Altuncuoğlu, “İşler böyle giderse batacağız” ifadelerini kullandı.

SAMET GÖLGESİZ: “İŞLER BÖYLE GİDERSE KAPATACAĞIZ”

Samet Gölgesiz, Arasta’daki dükkanında el işçiliğiyle üretilen ürünleri satıyor. Dükkanına 8 aydır kimsenin gelmediğini ifade eden Gölgesiz, diğer dükkan sahipleri gibi, işlerdeki düşüşün nedenini, Lokmacı barikatının geçişlere kapalı olmasına bağlıyor. Devletin küçük esnafa destek çıkması gerektiğini vurgulayan Gölgesiz, “İşler böyle giderse kapatacağız ve bunu düşünmek bile istemiyorum” dedi.

