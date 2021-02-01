“Böyle giderse 112 Acil Servis kapanacak”

Kamu-Sen Başkanı Atan "Sağlıkçılarımız en üst performansla çalışıyorlar. Buna rağmen 112’de baskı uygulanıyor ve kabul etmeyenler sürülüyor. böyle devam ederse 112 Acil Servis kapanacak herkes bunu bilsin. Bunun sorumluluğu da onlarda olacak" dedi

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, 112 Acil’de yaşananlar, hayat pahalılığı kesintisi ve “kamudan alıp özel sektöre verin” önerisiyle ilgili Hakikat Web’te çarpıcı açıklamalar yaptı:

112 Acil Servis’te yaşanan sıkıntılar dikkat çeken Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, “112 Servisi’nde baskı uygulanıyor. Yapılan dayatmaları kabul etmeyenler sürülüyor” dedi. Kamu ile özel sektör çalışanlarının birbirine düşürülmeye çalışıldığını savunan Atan, “Kamudan alın özel sektöre verin diyenler bugüne dek ne kadar vergi verdi” diye sordu. Hayat pahalılığı kesintisini ve Kamu-İş’in konuyu yargıya götürmesini de değerlendiren Metin Atan, “Birlikte hareket ediyoruz. İlk adımı onlar attı. Biz de adım atacağız” diyerek yaşananlara tepti gösterdi. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Hakikat Web TV’de Doç. Dr. Güven Arıklı’nın sorularını yanıtladı.

112’DE MOBİNG VAR!

Pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarının halinin perişan olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın sorunları duyarsız kaldığını ifade eden Atan , şunları söyledi: “112 Acil servisinde mobing uygulanıyor. Sürekli ordan bize şikayet geliyor. Biz bu konuda Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep ettik. Fakat hala duyarsızlık devam ediyor. Şu anda orda işlenen suçtur. Zaten bu pandemide insanlar personel sıkıntısından dolayı yükleri daha da artmış ve siz moral motivasyonlarını yükselteceğinize daha da iş yüklüyorsunuz. Kimse kimseye baskı uygulayamaz. Sağlıkçılarımız en üst performansla çalışıyorlar. Buna rağmen 112’de baskı uygulanıyor ve kabul etmeyenler sürülüyor. böyle devam ederse 112 Acil Servis kapanacak herkes bunu bilsin. Bunun sorumluluğu da onlarda olacak.”

40 HEMŞİRE NEDEN BEKLİYOR?

Sağlık Bakanlığı’nın hemşire alımında da sıkıntı yaşandığını ifade eden Atan, “40 hemşire sınavı geçti ve işe alınmaları gerekiyor. Çünkü ihtiyaç var. Fakat Maliye Bakanlığı, bütçesi olmadığı için alınamayacağını söylüyor. Sağlık Bakanı tek başına kaldı bu süreçte. Müsteşar başka şey yapıyor, müdür başka şey yapıyor. Sağlık Bakanlığı’nda herkes birbirinden habersiz, kafasına göre hareket ediyor. Bu durum böyle devam ederse sağlıkta daha kötü günleri göreceğiz ” dedi.

SERMAYE İLE HÜKÜMET İÇİ İÇE

“Kamudan kesilsin özel sektöre verilsin” tartışmasına da değinen Metin Atan, “Sermaye ile hükümet iç içe. Geçenlerde açıklama yapan bir firma bunu çok güzel ortaya koydu. Özel ile kamuyu birbirine düşürüyorlar. İlgili şahıs diyor ki Kamu’dan alın özele verin. Bende ilgili şahsa soruyorum sen bugüne kadar bu ülkeye ne verdin. İlgili şahısın ödediği vergiler sosyal medyada dolaşıyor. Aylık 15 bin lira gelir gösteriyor ve onun üzerinden vergi ödüyor. Bu tartışmaları başlatan isimler çalıştırdığı insanlar sayesinde işin yükseltti fakat şimdi de battık deyip kamudan alıp özele verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Başbakan reel sektöre destek vereceğini söylüyor. Burada reel sektör dediği iş adamları, inşaat şirketleri. Parayı buralara aktaracaklar çalışanlara değil. Sadece banka faizlerinden yüzde 1 alsalar ülkeye maddi katkı sağlarlar. Ama bunu yapmıyorlar.”

KAMU-İŞ’LE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Hayat pahalılığı kesintisini ve Kamu-İş’in konuyu yargıya götürmesini de değerlendiren Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Birlikte hareket ediyoruz. İlk adımı onlar attı. Biz de adım atacağız. Milletvekilleri de müsteşarlar da bir ay 5 bin alsın. Biz de alalım. Hodri meydan. Bakalım kabul ederler mi?” diyerek tepkisini dile getirdi.