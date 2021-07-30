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“Böyle devam ederse hepimiz kaybedeceğiz”

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Pandemi Hastanesi hemşiresi Oğuz Köse, vatandaşları uyardı: “Böyle devam ederse sevdiklerimiz yaşam mücadelesini kaybedecek. Ülkem kaybedecek. Hepimiz kaybedeceğiz”

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“Böyle devam ederse hepimiz kaybedeceğiz”

Acil Durum Hastanesi (pandemi)’nin deneyimli hemşiresi Oğuz Köse, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı
Oğuz Köse’nin paylaşımı şöyle:
Etkin mücadele zamanı!!!!
Bilinmesini isterim ki,
Bu saatten sonra aşılanma konusunda hassas olmazsak ve korunma kurallarına harfiyen riayet edip dikkat etmezsek
bu kadar yoğun hasta sayısı karsısında ezilen,
sadece sağlık çalışanı olmayacak,
Korunma kurallarına uyulmazsa aşı yaptırmayanlar konusunda ivedi olarak katı yaptırımlar gelmezse,
Belediyeler kaymakamlıklar kuralları ihlal edenleri daha sıkı ve disiplinli denetimlerini yapıp cezai yaptırımları uygulamazsa,
Domino etkisi ile
Önce
*Ekonomik anlamda esnaf iflas edecek
*Öğrenci yine yeniden eğitim dönemi başlayamayacak
*Turistik hoteller teker teker kapılarına kilit vuracak
*üniversiteler batacak
*işveren Ekonomik darboğazdan çıkmak için işçisini kapıya koyulacak
İşsizlik hat safhaya ulaşacak
*ülkemin yaşadığı olumsuzlukları karşında elbette siyasetçisi de en ağır bedeli ödeyecek.
Neden peki
*Birileri saçma sapan fikirler edinip aşı yaptırmadığı için
Neden mi
Eğlence mekanları üç beş kuruş daha fazla kazanması için mekanlarını tıkabasa doldurduğu için
Neden mi
Vurdum duymaz duyarsız, inatla korunmayan bir gurup yüzünden
Neden mi
Duyarsız bir kaç Belediyenin ve Kaymakamlığın boş vermişliği yüzünden
Unutulmasın ki bu böyle devam ederse kaybeden sadece biz sağlık çalışanları olmayacak.
Sevdiklerimiz yaşam mücadelesini kaybedecek.
Ülkem kaybedecek.
Hepimiz kaybedeceğiz.
Bu mücadele tek taraflı olmaz.
Birlikte mücadele verirsek birlikte kazanacağız.
Ya da tam tersi kaybedeceğiz, ülkemiz kaybedecek”
 
 
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