"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"

Dr. Sibel Siber, siyasette ilk kez hükümet ve yönetimdeki bazı siyasetçilerin, ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve “Böyle bir yapıda, demokratik, hukuk devleti kuralları işlemez ve hiçbirimiz güvende olmayız” dedi

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

Siber, Kıbrıs Türk siyaset tarihinde, özellikle hükümet ve yönetimde yer alan siyasetçilere yönelik ağır eleştirilerin ve suçlamaların benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti. Bu durumun, demokrasinin bir parçası olduğuna dikkat çeken Siber, son dönemde medyada yer alan ciddi iddialara işaret etti.

Siber'in açıklaması şöyle:

“Kıbrıslı Türklerin; ilk kez Kavanin Meclisi için seçime katıldığı, 1930 yılından günümüze, siyasete, siyasetçiye eleştirileri hep olmuştur. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Ama sanırım siyasi tarihimizde ilk kez hükümet ve yönetimdeki bazı siyasetçiler, böylesine ağır eleştiri, aslında eleştiri de diyemeyeceğimiz suçlamalarla karşı karşıyadır. En yüksek tirajlı internet gazetelerimizden birinde (Haber Kıbrıs) geçen gün şu başlık atılmış: "Kirli Paranın Hükümeti Esir Almasından Bıktık" Bu haberde, hükümete çok ciddi bir iddia ile suçlama yapılmıştır. Normalde yer yerinden oynaması lazım. Ama sessizlik hakim, böyle bir suçlama karşısında konuşması gerekenler ve hükümet suskun. Bize gelince sanki artık kanıksadık. Sıradan bir haber gibi okuyup geçiyoruz. İşte, asıl tehlike bu... Kanıksamak. Yalnız bilinmelidir ki böyle bir yapıda, demokratik, hukuk devleti kuralları işlemez ve hiçbirimiz güvende olmayız.”

