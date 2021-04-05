Böyle bir virüs yok

Korona virüse inanmayan bir grup Girne’de eylem yaptı; maske, PCR testi ve aşı uygulamalarına karşı olduklarını vurguladı

Korona virüse inanmayan bir grup Girne’de eylem yaptı. Maske, PCR ve aşıya karşı çıktı. Yasaya rağmen eylem maskesiz gerçekleşti.Koronavirüs salgınına karşı alınan; maske, mesafe, PCR testleri ve aşılama uygulamaları, önceki gün yaklaşık 30 kişilik bir grup tarafından Girne’de protesto edildi. Sadece KKTC’de değil dünyada da alınan tüm önlemleri reddeden grup üyeleri, “PCR’a hayır, aşıya karşı omuz omuza, maske istemiyoruz” şeklinde sloganlar attı.Protesto yürüyüşünde, “nefes alamıyoruz”, “no mask” gibi dikkat çeken pankartlar açıldı.Eylemde maske takmayan eylemciler, vücutlarının kendilerinin olduğunu söyleyerek, “Aşıya ve PCR’a izin vermeyeceklerini ifade etti.Eylemcilerin arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu görüldüProtestocu grup, devletlerin ve medyanın, Koronavirüsle ilgili yalan söylediğini, böyle bir virüsün olmadığını savunuyor.Aşı ve PCR test karşıtı grubun eylemi öncesi yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun sokakta maske takmayanlara ceza kesilmesi yönünde kararının bulunduğu ancak maskenin zararlı olduğunu düşünen protestocuların maske takmamakta özgür olduğu, ceza kesilmesi halinde, cezaya karşı “avukatlar aracılığıyla dava açılacağı” ifade edildi.Eylemcilerin pek çoğunun protesto yürüyüşü sırasında maske takmadığı gözlemlendi.Eylem sonrası yapılan açıklamada ise “Biz PCR testleri yaptırmak istemiyoruz. Yakında aşıyı da zorunlu kılacaklar. Bedenimize dokundurmamak, bizim Anayasal hakkımızdır” denildi.Protestocu grubun sözcüsü, PCR testlerini dava edeceklerini de sözlerine ekledi.