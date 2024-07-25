“Böyle bir şeyin olması utanç kaynağı”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy “Büyükelçi kalkıyorsa ve bir siyasi partinin iki adayını kurultaydan çektirme girişiminde bulunuyorsa bu ülkemiz açısından asla kabul edilebilir değildir. Böyle bir şeyin olması utanç kaynağıdır” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayına yönelik yapılan müdahaleyi yorumladı, Olgun Amcaoğlu, Kutlu Evren ve TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin açıklama yapması gerektiğini vurguladı. Akansoy, “Kıbrıs Türk halkının ne olup bittiği ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir” dedi.

Akansoy, 2020 yılında UBP kurultayında yaşananları hatırlattı, “Bir önceki dönem kurultaya yapılan ağır müdahalenin etkilerini toplum olarak yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Toplum şu anda hak etmediği, seçmediği bir hükümetin etkisi altında” dedi.

“Hükümetin başarısızlığının, beceriksizliğinin bir kaynağı da sorumsuzluğudur” diyen Akansoy, eğer bir yapının dayandığı temel halkı olmazsa o yapı çürür. Şu anda UBP’nin hali budur” ifadelerini kullandı.

UBP’ye yapılan darbelerle ilgili olarak Olgun Amcaoğlu, Kutlu Evren ve TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Akansoy, “Kıbrıs Türk halkının ne olup bittiği ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir” dedi.

Eğer bir müdahale olmuş ise bunun kabul edilemez olduğunun altını çizen Akansoy, “Müdahale, darbe dediğimiz kavramın başı ve sonu yoktur. Herhangi bir müdahale toplumun geneline yayılır. Müdahale bir kangren haline dönüştü ve bunun çözülmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

Akansoy, “Büyükelçi kalkıyorsa ve bir siyasi partinin 2 adayını kurultaydan çektirme girişiminde bulunuyor bu ülkemiz açısından asla kabul edilebilir değildir. Böyle bir şeyin olması utanç kaynağıdır” dedi.

Yapılanların Kıbrıs Türk insanının kendi kendini yönetmesine dair bir müdahale olduğunu vurgulayan Akansoy, “Bu genel anlamda bir demokrasi yarasıdır. Bu yarayı temizlemek sadece UBP’lilere değil, hepimize düşmektedir” dedi.

