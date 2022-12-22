“Böyle bir konuşma ayıplanmalı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Gürsel Benan’ın tepkisine yanıt verdi: “Böyle bir günde, böyle bir konuşma yapılmamalıdır, ayıptır. Pazar gün seçim var. Hepimiz seçim yasaklarına saygı duymak zorundayız”

21-25 Aralık Milli Mücadele Haftası nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Böyle bir günde çok soğukkanlı olmak lazım” diyerek sözlerine başladı, ardından da Pazar gün yerel seçim olacağını hatırlattı.

Şu anda seçim ve seçim yasaklarının olduğu bir dönemden geçildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmaların da yeri ve zamanı olduğunu söyledi.

Böyle bir günde soğukkanlı olmak gerektiğini söyleyen Tatar, Şehitleri Anma Günü’nde olunduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

“Bizdeki demokrasi herhalde dünyanın ender yerlerinde vardır. Herkes dilediği gibi konuşabilir, herkes dilediği gibi görüşlerini ifade edebilir” diyen Tatar, Benan’ın eleştirileriyle ilgili olarak şunları da ekledi:

“Böyle bir günde böyle bir konuşma elbette ayıplanmalıdır. Çünkü seçim öncesindeyiz. Pazar günü seçim vardır. Hepimiz seçim yasaklarına saygı duymak durumundayız. Bu devletin Anayasası, yasaları vardır, Yüksek Seçim Kurulu vardır. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Müsteşarım Okan Donangil, bu kişi ile kaç defa toplantılar yaptı. Bu meselelerin çözümü için elimizden ne gelirse yaptık. Bunu da buradan ifade etmek görevimdir. Bütçe görüşmelerinde de bunlar yapılacaktır. Bunlar bizim iç meselelerimizdir. Bunları alıp başka yerlere çekmek, başka değerlendirmelerde bulunmak ve siyaset yapmak bugünün yakışık alacağı bir şey değil.”

