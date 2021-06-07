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Boş arazi araba mezarlığına dönüştürüldü

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Lefkoşa’da Devlet Hastanesi yolu üzerinde bir arazi araba mezarlığına dönüştürüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar yetkili birimleri göreve çağırdı

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Boş arazi araba mezarlığına dönüştürüldü
 
Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbatoğlu Hastanesi yolu üzerinde, “Öğretmenler 2 Apartmanı” yakınındaki bir arazi araba mezarlığına dönüştürüldü.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, hem görsel olarak büyük bir kirlilik yaratıldığını, hem de kuru otlar içindeki ataçların bir yangın çıkarsa patlayabileceği belirterek, endişe taşıdıklarını vurguladı.
Başkentte her isteyenin bu şekilde arazileri, sokakları araba mezarlığına çevirememesi, hurda araçlarla çirkinleştirememesi gerektiğini söyleyen bölge halkı, hem Çevre Dairesi’ni hem de Lefkoşa Belediyesi’ni göreve çağırdı. Araçların gittikçe apartmanların yakınına da taşındığını, bölgeye bazı kişilerin tahtadan duvarlar ördüğünü belirten vatandaşlar, “Burasının Başkent Lefkoşa olduğuna bin şahit istersiniz. Kent bu kadar kolay, bu kadar keyfi kirletilmemeli” diye konuştu. 
Bazı vatandaşlar bu kirliliği yetkililere şikayet ettiklerini ama bir sonuç alamadıklarını da söyledi.


 
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