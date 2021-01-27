Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, “15 günlük tam kapanma şarttır yoksa diğer bölgeleri de enfekte edeceğiz” dedi





Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, bölgesel kapanmanın yetmeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Besim şöyle dedi:

“Bölgesel kapanma yetmez. Kendimizi kandırmayalım. 15 günlük tam kapanma şarttır yoksa diğer bölgeleri de enfekte edeceğiz.

Yine başımızı duvarlara vuracağız.

Güçlü olun, karar alın, dirayetli olun ve denetleyin ki; bu işi kökten çözelim.

Yoksa yine kaos yaşayacağız.”

