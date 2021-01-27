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Bölgesel kapanma yetmez

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Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, “15 günlük tam kapanma şarttır yoksa diğer bölgeleri de enfekte edeceğiz” dedi

Bölgesel kapanma yetmez
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Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, bölgesel kapanmanın yetmeyeceğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Besim şöyle dedi:
“Bölgesel kapanma yetmez. Kendimizi kandırmayalım. 15 günlük tam kapanma şarttır yoksa diğer bölgeleri de enfekte edeceğiz.
Yine başımızı duvarlara vuracağız.
Güçlü olun, karar alın, dirayetli olun ve denetleyin ki; bu işi kökten çözelim.
Yoksa yine kaos yaşayacağız.”
 
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