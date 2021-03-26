Otelde şoför olarak görev yapan Fuat Neşe, çalışanların nefes alabilmesi için charter seferlerin başlaması gerektiğini söyledi





Turizm Emekçileri Platformu üyesi Fuat Neşe, SES KIBRIS web tv’de canlı yayına katıldı, sektörde yaşanan sıkıntıları ve beklentilerini ortaya koydu.

Karantinasız charter seferlerle turistlerin gelişinin önünün açılmasını talep eden turizm çalışanları” Charter seferler açılırsa nefes alırız. Boğulmuş durumdayız” diyerek içerisinde oldukları sıkıntıları paylaştı.

Girne ve Lefkoşa’da iki farklı eylem yapan turizm emekçileri, Hükümet’ten açılımlar beklediklerini ifade ederek, aksi taktirde eylemlilik süreçlerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Turizm Emekçileri Platformu sözcüsü Fuat Neşe, “Eylemlerin amacı 1500 TL olmak değildi. Emekçinin derdi para değil, işine dönme talebidir. Tabi ki sağlık önemlidir ama ekonominin çarklarının dönebilmesi için turizmin yavaş yavaş açılması gerekir. Biz 3 günlük karantinasız charter sefer başlamasıdır en önemli talebimiz. Bu karar alınırsa kimse 1500 talebinde zaten bulunmayacak. Çift aşısını olmuş Türkiye’de İngiltere gibi ülkedeki insanların ülkeye gelişinin önü açılmalıdır” dedi

Kendisinin bir otelde şoför olarak çalıştığını söyleyen Neşe, hiçbir şoförde virüse rastlanmadığını ifade etti:

“30 bin kişi geldi süreç içerisinde sadece 16 turistte corona çıktı. Ben şoförüm, ben karşılıyorum bu insanları. Kimseyle temas etmiyorlar. Bir yıllık süreçte gelen 30 bin kişiden sadece 16 turistte virüs tespit edildi ve bu kişiler de temas olmadan karantina merkezlerine götürüldü. 28 casinoda neredeyse sadece taşımacılıkta bin kişi çalışır ve hiç birimizde virüs çıkmadı.”

Başbakan Ersan Saner ile görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini ifade eden Neşe, charter seferlerin başlamasının olmazsa olmaz olduğunu, aşı da talep ettiklerini kaydetti:

Charter seferler bizim için elzemdir. Aşı konusu da bizim için çok önemli. Turizm sektöründe 20 bin civarında insan çalışıyordu bu süreç içerisinde 12 bine geriledi çalışan sayısı. Biz mayıs ayına kadar tüm turizm çalışanlarının aşılanmasını talep ettik. Charter seferler başlayınca herkes para kazanmaya başlayacak. 12 Nisan’da chater seferlerin başlatılabilmesi hedefleniyor. Bunun için otellerin de bir Nisan’da açılması gerekir. Gerekirse kapalı devre çalışalım. Yani çalışanlar da lojmanlarda kalacak otel tesislerinde, gelen müşteri de otelde kalacak.”

“Kapanarak nereye kadar devam edeceğiz” diye soran Neşe, “Ülkede ekonominin durmasının tek bir nedeni var o da turizmin olmaması.. O nedenle charter ile uçuşlar başlamalıdır” dedi.



