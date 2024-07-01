Boğazköy-Dikmen Anayolundaki asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım alternatif yollardan sağlanacak

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, asfaltlama çalışmalarının her gün 16.00-08.00 saatleri arasında yürütüleceği ve söz konusu anayolun belirtilen saat aralığında kısmi olarak araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.
Belirtilen saat aralığında bahse konu anayolu kullanacak sürücüler için ulaşımın, oluşturulan alternatif servis yolları üzerinden sağlanacağı ifade edilen açıklamada, asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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