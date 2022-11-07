İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi köyünde “Arda Okur” parkı açılacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve Okur ailesine destek olmak için parka Arda’nın adının verildiğini söyledi.Sadıkoğlu, “Bağışlanan organ, filizlenen candır” diyerek Arda’nın adının verildiği ve yeniden düzenlenen parkın 11 Kasım Cuma günü saat 14.30’da açılacağını kaydetti.Sadıkoğlu, halkı ailenin yanında olmak için Arda Okur Çocuk Oyun Parkı’nın açılışına davet etti.22 Eylül’de meydana gelen trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki Arda Okur bağışlanan organları, kalp, böbrek ve karaciğer hastalarına nakledilmişti. 4 hastaya hayat veren Arda Okur’un kalbinin nakledildiği hasta hayatını kaybetti.