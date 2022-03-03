Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesi suya kavuşacak

İskele Belediyesi, Boğaziçi Köyü Hayvancılık Bölgesini suyla buluşturacak projenin 1. Etabı olan 500 tonluk betonarme su deposunun yapımına başladı. Su İşleri Dairesi’nin kontrolünde İskele Belediyesi tarafından yapımına başlanan deponun zemin beton dökümü yapıldı

İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi(Lapatos) Köyü’nde hayvancılıkla uğraşanların su çilesi bitiyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İskele Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Hayvancılık Dairesi arasında imzalanan örnek işbirliği protokolünde süreç ilerliyor. İskele Belediyesi, Boğaziçi Köyü Hayvancılık Bölgesini suyla buluşturacak projenin 1. Etabı olan 500 tonluk betonarme su deposunun yapımına başladı. Su İşleri Dairesi’nin kontrolünde İskele Belediyesi tarafından yapımına başlanan deponun zemin beton dökümü yapıldı.

500 TONLUK BETONARME SU DEPOSUNUN YAPIMI BAŞLADI

İskele ve köylerinde yaptığı yeni su hattı çalışmalarının yanı sıra yenileme çalışmaları ile halka rahat bir nefes aldıran İskele Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Hayvancılık Dairesi ile imzaladığı işbirliği protokolü hayata geçti. Boğaziçi Köyü organize hayvancılık bölgesini kullanma ve içme suyuna kavuşturacak projenin ilk etabı olan 500 tonluk betonarme su deposunun yapımına başlandı. Su İşler Dairesi’nin kontrolünde İskele Belediyesi tarafından yapımına başlanan deponun zemin beton dökümü yapıldı.

KDV dâhil toplam 969.988,37 TL’ye mal olacak ve Hayvancılığın ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi’ ödeneğinden karşılanacak proje ile 500 tonluk betonarme su deposunun yanı sıra 4619 metre kazı işi, 4619 metre boru döşeme işi ve 52 adet ağıla su bağlantısı da yapılacak. Proje, İskele Belediyesi Proje Kontrol Memuru Erkan Delibaş’ın öncülüğünde İskele Belediyesi personeli tarafından, Su İşleri Dairesi’nin de kontrolünde tamamlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 500 tonluk depo sayesinde, uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesine kullanma suyu sağlanırken ileriki zamanda köyde yaşayan haneler de bu sudan yararlanabilecek.

SADIKOĞLU: “PROJE, BÖLGE HALKIMIZA RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK”

Konuyla ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri yeni su hattı çalışmalarının yanı sıra yenileme çalışmaları ile halka rahat bir nefes aldırdıklarını ifade etti. Bu projenin de son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, bölge halkının rahat bir nefes alacağını söyledi. İskele Belediyesi olarak İskele ve köylerine suyu sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını, çalışmaya da devam ettiklerini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, 500 tonluk betonarme su deposunun Boğaziçi Köyü halkına hayırlı olmasını diledi.