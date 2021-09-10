Boğaz’da kanalizasyon isyanı

Boğaz yolunda bulunan Mülk Sitesi sakinleri kanalizasyon sorununa isyan etti. Bölge sakinleri yıllardır atık suların yollara aktığını belirterek kokudan perişan olduklarını söyledi.
Bölge sakinleri 11 yıldır pis su atıklarının açık kuyulardan yollara aktığını belirtti. 11 yıldan bu yana mahallenin sorunlarına çözüm bulamadıklarını vurgulayan vatandaşlar, yaptıkları sayısız başvuruların yanıtsız kaldığını ifade etti.
Bölgede yaşayan çocukların yollarda oynadığını ve açık kuyulara düşme olasılığına dikkat çeken vatandaşlar, hem koku, hem de bulaşması muhtemel hastalık korkusu nedeniyle huzursuz olduklarını dile getirdi. “Rezillik çekiyoruz bir de üstüne kanalizasyon parası ödüyoruz” diyen vatandaşlar Dikmen Belediyesi ve Çevre Dairesi’ne seslenerek biran önce sorumluluk alıp, sorunlarına çare üretilmesini istedi.
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