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BM, Kıbrıs'taki tarafları ekimde bir araya getireceğini duyurdu

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki tarafları gayri resmi istişareler için ekimde bir araya getireceği bildirildi.

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BM, Kıbrıs'taki tarafları ekimde bir araya getireceğini duyurdu
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin duyuruyu günlük basın toplantısında yaptı.
Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, her iki tarafı ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiğini kaydetti.
Dujarric, istişarelerde Kıbrıs meselesinde nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceğini belirtti.
"İki tarafın da kabul ettiğini bildirmekten memnuniyet duyarız." diyen Dujarric, istişarelerin büyük ihtimalle New York'ta gerçekleşeceğini söyledi.
 
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