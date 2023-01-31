“BM ile AB’nin ayrımcılığını kabul edilemez”

Meclis heyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nde gözlemci üye olarak bulunan KKTC’yi temsilen resmi davetli olarak Cezayir’de temaslarda bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki heyet, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nde (İSİPAB) gözlemci üye olarak bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen resmi davetli olarak Cezayir’e gitti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin başkanlığını yaptığı heyette, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Fikri Toros, DP Milletvekili Serhat Akpınar ve YDP Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.

17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (İSİPAB) Konferansı, gözlemci üyelerin katılımıyla, dünkü açılış seremonisi ile başladı.

Açılış seremonisinde, Meclis Başkanı Zorlu Töre de, diğer üye ülke meclis başkanları ile protokoldeki yerini aldı.

Meclis Başkanı Töre ve beraberindeki heyet, konferansın ilk gününde TBMM Başkanı Şentop ve ekibi ile heyetler arası ikili istişare toplantısı da yaptı.

Görüşmede, Şentop, Türkiye’nin ev sahibi olduğu uluslararası toplantılara KKTC Meclis Başkanı ve milletvekillerini davet etmeye özen gösterdiklerini dile getirerek, “Bu tür toplantıların Kıbrıs davasını anlatma imkânı vermesi bakımından önemli olduğunu” vurguladı.

Töre de, "KKTC bizim ulusal devletimizdir. Artık bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir" dedi. “KKTC halkı için Türkiye’nin büyük bir güç kaynağı olduğunu” ifade eden Töre, "BM ile AB’nin ayrımcılığını da biliyoruz. Bunlar kabul edilecek şeyler değildir ama Avrupa ve dünya genelinde bizim de çabamız devam edecek" ifadelerini kullandı.

