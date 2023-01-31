“BM danışmanı atansın, müzakereler başlasın”

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün süresini ilk kez bir yıllığına uzattı. Konsey, “BM Kıbrıs danışmanı atansın, müzakereler başlasın” çağrısı yaptı

Özlem Şahin ŞAKAR-New York

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres’in çağrısına yine destek vererek Kıbrıs’ta müzakerelerin yolunu açacak ortak zeminin bulunmasına yardımcı olacak bir BM danışmanı (elçisi) atanmasını istedi. Jane Holl Lute’nin 21 Eylül 2021’de görevinden ayrılmasından beri bu görevi resmen yürüten bir BM yetkilisi bulunmuyor.

BMGK, Kıbrıs’ta 1964 yılından beri görev yapan BM Geçici Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini bu sene ilk defa 6 ay yerine 12 aylığına uzattı. Dönem Başkanı Japonya’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kimihiro Ishikane başkanlığında toplanan 15 üyeli BMGK’nın oybirliğiyle aldığı 2674 (2023) sayılı kararla, görev süresi 31 Ocak’ta dolan UNFICYP’in süresi 31 Ocak 2024 tarihine kadar bir yıllığına uzatılmış oldu. Konsey kararında Kıbrıs’ı yakından izlemeye devam edeceğini belirterek gerektiği taktirde altı ay sonra yeni bir değerlendirmede bulunup herhangi değişiklik yapma gereği varsa yeni bir karar alabileceği işaretini de verdi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in son UNFICYP ve İyi Niyet Misyonu raporları doğrultusunda hazırlanan Konsey kararının taslak metnini daha önceki yıllarda olduğu gibi Konsey’in daimi üyesi İngiltere hazırladı. Metin, UNFICYP’in başı ve Genel Sekreterin Kıbrıs temsilcisi Colin Stewart’ın Konsey üyelerine verdiği brifingin ardından oluşturuldu ve bu kez İngiltere’nin önerisiyle misyonun görev süresi altı aylığına değil, 12 aylığına uzatılmış oldu. Böylece BMGK Şubat’ta adayın güneyinde ve yılın ortasına doğru da Türkiye’de yapılacak seçimler öncesinde herhangi bir gelişme olmayan Kıbrıs sürecinde biraz zaman kazanarak olacakları görmek istedi. Karar metninin, Temmuz 2022’de kabul edilen 2646 sayılı Konsey kararına çok benzer şekilde yazıldığı da dikkati çekti.

BM DANIŞMANI ATANSIN

Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasında temel sorumluluğun Kıbrıslılar’a düştüğünü belirten kararda, BM’nin ana rolünün, bir aciliyet hissiyle Kıbrıs’ta taraflara kapsamlı ve kalıcı çözüm bulmaları için yardımcı olmak olduğu vurgulandı. Guterres’in, Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonuna tam destek verilen kararda, Genel Sekreterin Kıbrıs’ta bir BM Danışmanı (Elçisi) atanması önerisine olan destek yinelendi ve bunun tarafların resmi müzakerelere dönme amacıyla ortak zemin bulma arayışlarında kritik destek sağlayacağının altı çizildi.

Konsey kararında, müzakerelere dönülmesi için ortak zemin bulmada ‘’açıklık, esneklik ve uzlaşmanın’’ önemini yeniden teyit etti ve taraflardan ‘’siyasi eşitlik çerçevesinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm bulma yönündeki çabalarını yenilemelerini’’ istedi.

Müzakerelerin başlaması yolunda ilerleme sağlanamamasından üzüntü duyduğunu ifade eden Konsey, adadaki statükonun sürdürülebilir olmadığını ve bir anlaşmaya ulaşılamamasının siyasi gerginlikleri artırdığını, iki toplumun yabancılaşmasını derinleştirdiğini ve barış ihtimalini azalttığını ifade etti.

Kararın sonuç paragraflarında müzakerelerin başlamasının önemine bir daha vurguda bulunularak şöyle dendi: ‘’Konsey, Genel Sekreterin taraflarla olan temas ve istişarelerine tam destek veriyor; gayriresmi görüşmelerin devam etmesini istiyor; tüm tarafların bu sürece açıklık, esneklik ve uzlaşma ruhuyla yaklaşarak Genel Sekreter ve ekibiyle adada kapsamlı ve adil bir çözüm bulunması yolunda özgürce müzakerelere geçilebilmesi için hem aktif ve acil işbirliğinde bulunmalarını hem de gerekli siyasi iradeyi ve taahütü göstermelerini istiyor.’’ Konsey kararında, taraflara bir kez daha ‘’Genel Sekreterin bir BM danışmanı atanması önerisi kapsamında anlaşmaya varmaları’’ çağrısında bulundu.

KAPALI MARAŞ VE DOĞU AKDENİZ-

Konsey, kararında, Kapalı Maraş konusundaki daha önceki tüm kararlarını ve başkanlık açıklamalarını da hatırlattı ve bu konudaki tutumunu aynen koruduğunu belirtti.. Ekim 2020’den beri Kapalı Maraş bölgesinde atılan tüm adımlardan geri dönülmesini isteyen Konsey, son dönemde (Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin) attığı adımların Konsey kararlarına ters düştüğünü savunarak bu atılan adımlardan ‘’derin üzüntü’’ duyduğunu ifade etti. Konsey bu kapsamda Maraş konusunda Konsey kararlarına aykırı şekilde yapılacak tektaraflı hareketlere karşı Konsey’in tepki vereceğini vurgulayarak adada gerginliği artıracak ve barışçıl çözüm olasılığını sekteye uğratacak tek taraflı tüm hareketlerden kaçınılması gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

Doğu Akdeniz’de devam eden gerilimlerden de endişe duyduğunu belirten Konsey, sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. Genel Sekreterin itidal çağrısını hatırlatan Konsey, hem iki liderden, hem de tüm ilgili taraflardan çözüm sürecine zarar verebilecek ve adada gerilimi artırabilecek hareketlerden ve söylemlerden uzak durmalarını istedi. Kararda, kapsamlı ve kalıcı bir çözümün, ekonomik yarar da olmak üzere tüm Kıbrıslılar’a ve bölgeye pekçok önemli yarar sağlayacağının da altı çizildi.

Kararda iki liderden, Ortak Teknik Komitelerin etkin çalışmalarını sağlamaları, önlerindeki siyasi engelleri kaldırmaları, komitelerin toplumlararası temasları artıracak ve tüm Kıbrıslılar’ın günlük hayatlarını iyileştirecek öneriler getirmeleri konusunda onlara yardımcı olmaları da istendi.

TİCARET ARTTI

Olumlu bir gelişme olarak, son dönemde iki taraf arasında Yeşil Hat aracılığıyla ticaretin artmasından memnuniyet duyulduğu ve bu konuda daha da ilerleme olmasının istendiği belirtildi. Konsey iki liderden suçun önlenmesi konularında etkili işbirliği yapılmasını sağlamalarını, adada barış eğitimi için çaba harcamalarını, iki toplumun okul kitaplarını gözden geçirmeleri yolunda Ortak Eğitim Komitesine destek vermeleri istendi, bu konuda hala bir ilerleme sağlanılamadığını kaydetti.

Kararda, iki taraf arasında direk askeri teması sağlayacak etkili bir mekanizma kurulması yönünde ilerleme sağlanılamamasından duyulan derin üzüntü duyulduğu ve bu mekanizmanın kurulması için UNFICYP’in desteğiyle biran önce bir önerinin kabul edilmesi de istendi. Konsey ayrıca, gözetim teknolojileri ve ara bölgeye bitişik yerlerde insan bulundurulmaması konularında bir ilerleme olmamasından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Konsey kararında, ateşkes hattında askeri statükonun ihlal edilmesinden, iki tarafın ara bölgeye girmelerinden ve izinsiz inşaatlardan endişe duyduğunu da belirterek ‘’Konsey tüm taraflardan UNFICYP’in yetkisine saygı göstermelerini, UNFICYP personelinin güvenliğini ve serbest hareketinin sağlanmasını istedi’’. Kararda bu kez daha sert bir dil kullanılarak ‘’UNFICYP’e yapılan her türlü saldırı kınanarak bu saldırıları yapananların yakalanarak hesap vermeleri gerektiği’’ de vurgulandı.

Konsey iki liderden mayınsız Kıbrıs planı yönündeki çalışmalarını sürdürmelerini istedi ve geride kalan 29 mayınlı alanın temizlenmesi için hızla adım atılması çağrısında bulundu.

Konsey son olarak, Genel Sekreter Guterres’ten, iki liderin sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin bulma yolunda atacakları adımları anlatan mektuplarını da ekleyerek biri İyi Niyet Misyonu, diğeri UNFICYP’e ilişkin ikişer rapor hazırlamasını ve bu raporları sırasıyla 4 Temmuz 2023 ve 3 Ocak 2024’te kendisine sunmasını da istedi.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, UNFICYP’in görevine devam etmesi için Kıbrıs Türk tarafının gözardı edilerek sadece Rum tarafının rızasının alınmasından son derece rahatsız.

1964 yılında Adada görev yapmaya başlayan UNFICYP’te 12 Aralık 2022 itibariyle 797 asker (722’si erkek, 75’i kadın) ve 68 polis (37’i erkek, 31’i kadın) olmak üzere toplam 865 barış gücü personeli bulunuyor.

GUTERRES’TEN YARDIMCISINA TAM DESTEK

Bu arada geçen hafta Yeni Düzen gazetesinin ‘’Genel Sekreter Guterres’in yardımcısı Colin Stewart’ın Rum tarafını çözümsüzlükle suçladığına yönelik iddialarıyla’’ ilgili olarak Genel Sekreter Guterres’in yardımcısına tam destek verdiği bildirildi. BM Sözcüsü Stephan Dujarriç konuyla ilgili sorular üzerine, Genel Sekreterin, Kıbrıs temsilcisi Stewart’a tam destek verdiğini, her ikisinin de tarafsız konumlarını koruduklarını bildirmişti. Genel Sekreter son Kıbrıs raporunda Kıbrıs barış sürecinin durumunun belirsiz olduğunu belirtmişti. BM çevrelerinde Türkiye ve Rum tarafında yapılacak seçimlerin ardından bu belirsiz ortamın netlik kazanması beklentisi bulunuyor.

