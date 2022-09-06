BM askerlerinin kuzeye geçmesi yasaklandı

BM yetkilileri, Mağusa’daki Glapsides isimli plajda, iki BM askerinin taşkınlık çıkarttığına dair iddialar üzerine, görevde olmayan barış gücü askeri personelinin kuzeye geçmesini geçici olarak yasakladı



Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz hafta Mağusa’daki Glapsides isimli plajda, iki BM askerinin taşkınlık çıkarttığına dair iddialar üzerine, görevde olmayan tüm barış gücü askeri personelinin kuzeye geçmesini geçici olarak yasakladı.

Daily Mail'in haberine göre BM müfettişleri, olayın "yerel halk ile BM arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve BM'nin itibarının zedelenmesine yol açabileceğini” ifade ediyor.

Bu kapsamda, olaydan bu yana kuzeye gitmek isteyen tüm ‘görev dışı’ BM personeline geçici bir yasak getirildiği belirtildi.

Öte yandan BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, söz konusu gelişmeyi Cyprus Mail gazetesine doğruladı ve “Soruşturma boyunca geçici yasak sürecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mağusa’daki Glaspsides Plajı’nda Su Sporları işletmeciliği yapan Nihat Akay iki BM Barış Gücü askerinin plajda taşkınlık çıkardığını iddia etmişti.

Akay, iki BM askerinin kiraladıkları jet-skilerle deniz içerisinde kaza yaptığını ve deniz araçlarını hurdaya çevirdiklerini söylemişti.

Akay, söz konusu şahısların alkollü olduğunu öne sürmüş, 13 bin Euro’luk zarara uğradığını ifade etmişti.



