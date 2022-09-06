banner762
banner815
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
12 0
17 0
 
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
17 0
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
29 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
25 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
16 0
banner797

BM askerlerinin kuzeye geçmesi yasaklandı

banner476

BM yetkilileri, Mağusa’daki Glapsides isimli plajda, iki BM askerinin taşkınlık çıkarttığına dair iddialar üzerine, görevde olmayan barış gücü askeri personelinin kuzeye geçmesini geçici olarak yasakladı

banner825
BM askerlerinin kuzeye geçmesi yasaklandı
 
Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz hafta Mağusa’daki Glapsides isimli plajda, iki BM askerinin taşkınlık çıkarttığına dair iddialar üzerine, görevde olmayan tüm barış gücü askeri personelinin kuzeye geçmesini geçici olarak yasakladı.
Daily Mail'in haberine göre BM müfettişleri, olayın "yerel halk ile BM arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve BM'nin itibarının zedelenmesine yol açabileceğini” ifade ediyor.
Bu kapsamda, olaydan bu yana kuzeye gitmek isteyen tüm ‘görev dışı’ BM personeline geçici bir yasak getirildiği belirtildi.
Öte yandan BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, söz konusu gelişmeyi Cyprus Mail gazetesine doğruladı ve “Soruşturma boyunca geçici yasak sürecek” dedi.
 NE OLMUŞTU?
Mağusa’daki Glaspsides Plajı’nda Su Sporları işletmeciliği yapan Nihat Akay iki BM Barış Gücü askerinin plajda taşkınlık çıkardığını iddia etmişti.
Akay, iki BM askerinin kiraladıkları jet-skilerle deniz içerisinde kaza yaptığını ve deniz araçlarını hurdaya çevirdiklerini söylemişti.
Akay, söz konusu şahısların alkollü olduğunu öne sürmüş, 13 bin Euro’luk zarara uğradığını ifade etmişti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.