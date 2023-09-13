banner913
banner932
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
11 0
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
11 0
 
İlaçta dev vurgun
İlaçta dev vurgun
97 0
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
Merit Royal Dıamond’da Berkay fırtınası esti
55 0
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
Libya'nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti
23 0
En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
34 0
BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
21 0
banner964

BM askerleri ile yine gerilim

banner476

Dereboyu’ndaki askeri birlikte GKK askerlerinin ot temizleme işlemi yaptığı sırada, BM Barış Gücü askerlerinin Türk tarafına girdiği ve GKK askerlerine müdahale etmeye çalıştığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bu yanlarına kalmayacak." dedi

banner974
BM askerleri ile yine gerilim
banner971
Lefkoşa Dereboyu’ndaki askeri birlikte (İbrahim Latif kışlası) temizlik çalışması sırasında Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerleri arasında anlaşmazlık yaşandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’a sınır KKTC toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etmeye çalıştı.
Önceki gün KKTC topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, GKK askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi. Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darp ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti. 
BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.
Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.