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BM, ara bölgedeki devriye sayısını arttırıyor

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BM Barış Gücü, ara bölgedeki bazı noktalardaki devriye sayısını artırma kararı aldı

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BM, ara bölgedeki devriye sayısını arttırıyor
 
 
Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nden (UNFICYP) önceki gün yapılan açıklamada, ara bölgedeki bazı noktalardaki devriye sayısının arttırılacağı belirtildi.
Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP’in resmi “Twitter” hesabından önceki gün yapılan açıklamada, ara bölgedeki “sıcak noktalardaki” devriyelerin sayısının arttırılacağının duyurulduğunu aktardı.
Gazete, UNFICYP’in açıklamasında, BM Barış Gücü devriyelerinin “ara bölgedeki tüm sıcak noktalardaki devriyelerini sayısının, gerginlikleri önlemek ve barışı korumak adına arttırılacağının” vurgulandığını yazdı.
Haberde, UNFICYP’in bu kararının sebebinin ise, geçtiğimiz günlerde “Astromerit” köyü yakınlarındaki ara bölgede, çalışmak için giden bir Kıbrıslı Rum çiftçi ile Türk askerleri arasında çıkan gerginlik olduğu iddia edilirken, UNFICYP’in bu olay konusunda yine “Twitter” platformundan yaptığı açıklamada, “askeri bir ihlal yaşanmadığını” duyurduğu belirtildi.
 
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