Blue Way Group’tan Alsancak’a önemli destek

Alsancak Belediyesi’nin, Alsancak ve Yeşiltepe’yi birbirine bağlayacak olan bölgenin fiziki erişim ve su şebekesinin uygar koşullarda düzenlenmesine ilişkin projesi, Blue Way Group’un katkılarıyla hayata geçirilecek

Alsancak Belediyesi’nin, Alsancak ve Yeşiltepe’yi birbirine bağlayacak olan bölgenin fiziki erişim ve su şebekesinin uygar koşullarda düzenlenmesine ilişkin projesi kapsamında alt yapı ve üst yapı işlerinin finansmanını üstlenen Blue Way Tic ve Tur Şti Ltd sayesinde bölgeye önemli bir katkı yapılacak. Alsancak Belediyesi ile Blue Way Group arasında imzalanan protokol ile söz konusu projenin 4 milyon 444 bin 353 Türk Lirası tutarındaki yatırım finansmanı Blue Way Tic ve Tur Şti Ltd karşılayacak ve fiili yüklenici olarak Blue Way çatısı altında bulunan Çağ Yap İnşaat Şti tarafından proje hayata geçirilecek. Köprü, cadde ve su altyapı çalışmalarını kapsayan söz konusu projenin protokolünün imza töreninde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Blue Way Tic ve Tur Şti Ltd Direktörü Çağatay Özbirim’in yanı sıra Alsancak Belediyesi meclis üyeleri ve muharlar hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgedeki vatandaşa su verme noktasında büyük sıkıntı çekmekte olduklarını, ihtiyacın giderilmesine yönelik projeyi çalıştıklarını ancak bütçe konusunda da sıkıntı çektikleri için projeyi hayata geçiremediklerini kaydetti. Ataser, Çağatay Özbirim’in Alsancak sevdasını ve altyapıya verdiği önemi bildiklerinden projenin finansmanı için kendisinden destek istediklerini, Çağatay Özbirim’in de bu isteği geri çevirmeyerek Alsancak’a değer katmaya yönelik uzun yıllar sürdürdükleri katkılara bir yenisini eklediklerini dile getirdi. Özbirim’in böylesi önemli bir katkıyı yapmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ataser, Blue Way grup şirketlerinden Kıbrıs Developments’in Alsancak’ta yapmış olduğu tüm projeler ile bölgeye değer kattığını sözlerine ekledi. Bölge sakinlerinin uzun bir süredir proje kapsamında yapılacak köprüyü ve su altyapı projesini beklediğini belirten Ataser, “Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgeye bir nevi alternatif çevre yolu da kazandıracağız. Devletin yapacağını biz Alsancak Belediyesi ve Blue Way Group olarak yapıyoruz. Yaptığımız protokol çerçevesinde firmanın yapmış olduğu katkı ve hizmetler kamuya bırakılacaktır” dedi.

Çağatay Özbirim ise, “Blue Way, Çağ Yap ve Kıbrıs Developments şirketler grubunun direktörü olarak aslen Alsancaklı olup Girne ve özellikle Alsancak beldesi sevdalısı bir kişi olarak inşaat sektöründe günümüz ihtiyaçları ve her zaman geleceğe yatırım yapmayı ve altyapının her zaman temel ilke olması gerektiği prensibiyle, uygar, sürdürülebilir, yeşile, doğaya, çevreye duyarlı ve gelecek öngörüleri dikkate alınarak planlanan kaliteli yaşam alanları inşa etmeyi, oluşturmayı kendime misyon edinmiş bir kişi olarak, bütün bu düşüncelerle bugüne kadar Alsancak beldesinde yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödül almış projeler hayata geçirmiş olmaktan kendim, firmam ve bölgem Alsancak adına gurur duymaktayım” dedi.

Bu çerçevede Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in bölgede bulunan çok kıymetli fakat geliştirilememiş, yatırım yapılmamış bahse konu projeyi kendisine sunduğu ve kamu özel işbirliği ile kendisinden destek talebinde bulunduğunu aktaran Özbirim, “Sayın Başkanı ve Belediyemizi sosyal sorumluluk adına talep ettiği hiçbir isteği geri çevirmemiş birisi olarak bu teklifini de geri çevirmedim. Bunun üzerine belediyemiz ve firmamız arasında yapılan tüm teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra aramızda imzalayacağımız bu protokol ile böyle bir yatırım ve sosyal sorumluluğu üstlenmiş bulunmaktayım ve bundan da mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Alsancak Belediyesi’nden jest

Böylesi büyük bir projenin finansmanının Çağatay Özbirim’in direktörü olduğu Blue Way Tic ve Tur Şti tarafından karşılanmasından son derece müteşekkir olduğunu vurgulayan Ataser, Belediye Meclisi’nde aldıkları karar çerçevesinde projede bulunan köprü ve caddeye Çağatay Özbirim’in adını vererek bir jest yapmak istediklerini aktardı. Protokol imza töreninde sürpriz olarak bunu öğrenen Çağatay Özbirim ise, bu sürpriz karşısında oldukça şaşırdığını, tamamen sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket ettiklerinden böyle bir beklentileri olmadığını, yine de bu jestten dolayı oldukça duygulandığını ifade etti. Özbirim, “Bizim için ‘teşekkür ederiz’ cümlesi de yeterli idi” şeklinde konuştu.