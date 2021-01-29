BKP, Yaşanan Kriz ve Kayıplardan Hükümeti Sorumlu Tuttu

BKP: “HİÇBİR EKONOMİK FATURA BİR KİŞİNİN YAŞAMINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- DP- YDP koalisyon hükümetinin artan Covid-19 vakaları karşısında ne yapacağını bilmez durumda hatalı kararlar aldığını ve Sağlık Üst Komitesi’nin uyarılarını dikkate almayarak krizlerle kayıplara neden olduğunu savundu.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre İzcan, "Hiçbir ekonomik fatura bir kişinin yaşamından daha değerli değildir” ifadelerini kullandı.

Virüsün mutasyona uğramış olabileceğini ve çok tehlikeli bir hal aldığını belirten İzcan, "Ülkenin tamamen kapatılmasıyla kapsamlı bir aşı programının uygulanması ve random testlerle yeni bir taramanın yapılması kaçınılmaz olmuştur" dedi.

İzcan, bulaş zincirinin ancak bu şekilde kırılabileceğini ve toplumun rahat bir nefes alacağını kaydederek, hükümeti elini çabuk tutmaya çağırdı.

"Ortaya çıkacak olan ekonomik faturayla ilgili çözüm üretecek olan gece gündüz başarılarıyla övünen hükümettir" diyen İzcan, halkın da alınacak doğru kararlara yardımcı olmasını istedi.