BKP Türkiye’de seçim sonuçlarının olumlu yansıması olmayacak

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye’deki seçim sonuçlarının Kıbrıs sorununun çözüm sürecine olumlu yansımayacağını savundu.
BKP Merkez Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’deki seçim sonuçları Kıbrıs sorununun çözüm sürecine olumlu katkı yapmayacaktır” denildi. Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun öncelikli hedefinin özgür, bağımsız, birleşik federal Kıbrıs’ı kurmak olması gerektiğini kaydedildi.
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