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BKP Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta sanık sandalyesine oturtula bilir

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Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Türklerin sanık sandalyesine oturtulmakla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

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BKP Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta sanık sandalyesine oturtula bilir
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İzzet İzcan, İsrailli iş adamı Simon Aykut un ardından Güney Kıbrıs’ta bir Alman'ın mülkiyet konusunda göz altına alınması üzerine yaptığı yazılı açıklamada,  gözaltına almaların mülkiyet konusunda yeni bir sürecin başladığını gösterdiğini kaydetti.
 
Kıbrıs’ta hukuk yolu ile hesaplaşmanın gündeme geldiğini belirten İzzet İzcan, zor ve karmaşık bir döneme girildiğini belirtti.
 
Türkiye ve KKTC hükümetlerinin yeni siyasetinin “çözümsüzlük siyaseti” olduğunu ve halkı karanlık bir yola soktuğunu savunan İzcan, Kıbrıslı Türkleri sanık sandalyesine oturtulmakla karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü.
 
İzcan, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde federal çözüme ulaşmaktan başka çare bulunmadığını ifade etti.
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