banner762
banner815
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
3 0
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
27 0
 
12 0
Köseoğlu’ndan iddialara yalanlama
Köseoğlu’ndan iddialara yalanlama
13 0
Ataoğlu, yeni havalimanında incelemelerde bulundu
Ataoğlu, yeni havalimanında incelemelerde bulundu
8 0
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
19 0
Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi
Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi
31 0
banner797

“Bizler bu şehri dönüştüreceğiz”

banner476

LTB için aday adaylığını açıklayan CTP PM üyesi Onur Olguner:

banner825
“Bizler bu şehri dönüştüreceğiz”

 
Daha önce LTB'de aday adaylığını açıklayan CTP PM üyesi mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Olguner'in paylaşımı şu şekilde;
"Dün Özker Özgür'ün CTP Genel Başkanlığı yaptığı yaştaydım.
Bugün ise doğum günüm dostlar, 37 yaşındayım.
Naci Talat CTP Genel Sekreteri olduğu yaşda yani 27'sinde nasıl federasyon için yanan ateşin enerjisiyle doluydu,
ben de bugün şehrime taşıyabileceğim vizyonların enerjisiyle doluyum,
Ödevimi yaptım, yıllarca emeğimi ortaya koydum, bizim enerjimiz var, biz kararlıyız.
Dostlar! Lefkoşalılar! Yoldaşlar! Bizler bu şehri dönüştüreceğiz!
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.