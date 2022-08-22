LTB için aday adaylığını açıklayan CTP PM üyesi Onur Olguner:





Daha önce LTB'de aday adaylığını açıklayan CTP PM üyesi mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Olguner'in paylaşımı şu şekilde;

"Dün Özker Özgür'ün CTP Genel Başkanlığı yaptığı yaştaydım.

Bugün ise doğum günüm dostlar, 37 yaşındayım.

Naci Talat CTP Genel Sekreteri olduğu yaşda yani 27'sinde nasıl federasyon için yanan ateşin enerjisiyle doluydu,

ben de bugün şehrime taşıyabileceğim vizyonların enerjisiyle doluyum,

Ödevimi yaptım, yıllarca emeğimi ortaya koydum, bizim enerjimiz var, biz kararlıyız.

Dostlar! Lefkoşalılar! Yoldaşlar! Bizler bu şehri dönüştüreceğiz!



