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Bizimkiler uyudu

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HP lideri Özersay, Adalı cinayetine ilişkin “Devlet olarak yapmamız gerekeni Türkiye yaptı, bizimkiler uyudu” dedi

Bizimkiler uyudu
 
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa bağlanarak, Türkiye’de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatması hakkında konuştu.
Devlet olarak yapmamız gerekeni, Türkiye Cumhuriyeti yaptı, bizimkiler uyudu” diyen Özersay, suçun KKTC’de işlendiğini, KKTC vatandaşı gazetecinin cinayete kurban gittiğini belirterek,  “Bizim devletimizin önce hareket etmesi gerekirken, Türkiye bizden önce soruşturma açıyor” dedi.
Kıbrıspostasına göre Adalı cinayetine ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarına bakıldığında, yuvarlak ifadeler kullanıldığını anımsatan Özersay, “İtirafların iddia olduğuna dair ifadeler kullanıldı. Gerekirse gereken yapılır dendi. Kardeşim bunlar iddia falan değil. İtiraflar var” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı açıklamasında “Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildiğini anımsatan Özersay, “Demek ki itiraf niteliğindeki ifadeler iddiadan ibaret değil” diye konuştu.
Hükümetin 1 hafta önce yapması geren girişimi Türkiye’nin yapması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Özersay, “Gerçekten üzgünüm. Hükümete doğru olanı tarif ancak kollarını kıpırdatmadılar bile. Bu devleti bir kez daha mahcup ettiler” sözleriyle tepki gösterdi. (Kıbrıspostası)
Özersay, hükümete Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak bir çağrı yaptı. Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetinin tahkikatının Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak  özel bir soruşturmacı  tarafından yapılmasının daha sağlıklı olacağına dikkat çekti.
 
 
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