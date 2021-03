Bizim IMF’miz yok Türkiye’miz var

Başbakan Saner, Türkiye’nin 3 milyar 250 milyon liralık katkısının, KKTC’nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını söyledi. Saner, dünyadaki ülkelerin IMF’si olduğunu KKTC’nin de Anavatanı olduğunu belirtti

Başbakan Ersan Saner, 2021 Yılı Türkiye–KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’yla bütçe açığının da karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin destek sağlayacağını, bu çerçevede 3 milyar 250 milyon liralık katkının, KKTC’nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını kaydetti.

Başbakan Saner, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la düzenledikleri basın toplantısında, yaptığı konuşmada, KKTC olarak Anavatan ile her alanda işbirliğinde olduklarını belirtti.

Anavatanın KKTC’ye hep katkı yaptığını dile getirip her katkıya teşekkür eden Saner, dünyadaki ülkelerin İMF’si olduğunu KKTC’nin de Anavatanı olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner, imzalanan protokol çerçevesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, protokol ile bütçe açığının da karşılanması amacıyla Türkiye Cumhuriyetinin destek sağlayacağını, bu çerçevede 3 milyar 250 milyon liralık katkının, KKTC’nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını söyledi.

Saner, Oktay’ın geçen günlerde tüm ekibiyle birlikte KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan 4 ayrı protokolün KKTC’ye sağlanan maddi katkının yanında ülkenin altyapısının da gelişmesi ve KKTC’nin tabiri caizse altyapısının dünya ile yarışır bir ülke olması konusunda da çok önemli bir adım atılmasına vesile olacağını ifade etti.

Başta bölünmüş yollar olmak üzere toplamda 322 kilometrelik yolların 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye katkıları ile yapılacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Saner, şöyle devam etti:

“Tüm bunların yanında tarım ürünlerinin dünya pazarına ulaşması, Anavatanda ürün alım garantisi verilmesi konusunda atacağınız adımlar bizim için çok önemlidir. Her zaman olduğu gibi burada da yanımızda olduğunuzu toplantıda hissetmek benim ülkeye geri dönerken elimi çok güçlü kılacaktır.”

Covid-19’un getirdiği ekonomik daralmayı KKTC olarak Türkiye Cumhuriyetinin her konuda olduğu gibi bu alanda da verdiği aşı desteğiyle aşacaklarına inanç belirten Saner, 20 bin aşının daha gönderilmesiyle sayının 100 bine ulaşmış olacağına, bu rakamın da güney ile kıyaslandığında çok yüksek bir rakam olduğuna işaret etti.

Öte yandan Saner, yaklaşık 400 milyon TL kaynak paketi ile reel sektörü destekleme kararı aldıklarını söyledi. Saner, “Hükümet olarak 360 Milyon TL civarında kaynak paketi açıklayıp ki bu ekonomimize elektrik katkı payını da koyacak olursak 400 Milyon TL civarından bir bütçe ile covid 19 sürecindeki reel sektörü destekleme kararı almış bulunmaktayız” dedi.