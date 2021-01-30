“Bizim için de dua edin”

Lefkoşa Devlet Hastanesi pandemi hemşiresi Oğuz Köse, hasta olmaktan ya da ölümden korkmadıklarını söyledi ve ekledi: “Kendiniz için dua ederken, bizim için de edin, buna gerçekten ihtiyacımız var”



Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Köse, “Dua edelim de sorumluluğunu bilen, etmiş olduğu mesleki yemine bağlı, duyarlı ve şerefli bir ekibiz…” ifadelerini kullanarak, pandemi merkezinde görev alan tüm sağlık çalışanlarının ne hasta olmaktan ne de ölmekten korktuğunu söyledi.

Köse’nin paylaşımı şöyle:

Dua edelim!!!

Dua edelim de sorumluluğunu bilen, etmiş olduğu mesleki yemine bağlı, Duyarlı ve şerefli bir ekibiz.

Dua edelim de son bir yıldır hastalarımızı ailelerinden, sosyal hayatlarından daha üstte tutan bir ekip var.

Dua edelim de yemeden içmeden, fedakarca 7 gün 24 saat çalışan bir filyasyon ekibi var.

Dua edelim de ne hasta olmaktan ne de ölümden korkmuyoruz..

Dua edelim de pandemide çalışan sağlık ekibi mesleğinde etkili, yetkili ve deneyimli,

Dua edelim ki biz insan seviyoruz,

Dua edelim ki Başhemşiremiz, Başhekimimiz en az bizim kadar işin içinde ve sorumluluğunda.

Dua edelim siyasetle işimiz yok

Dua edelim de birliğiz, beraberiz hep beraber coronaya karşı mücadelede için birbirimize kenetlenmişiz,

Memleketimizi seviyoruz,

Dua edelim de yorulmak nedir unuttuk, enerjimiz yüksek..

Dua edelim de biz varız ve sağlıklıyız.

Kendiniz için dua ederken, bizim için de edin, buna gerçekten ihtiyacımız var.

İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkına varmak.. ve

hep birlikte başarmak zorundayız.”







7 gün 24 saat çalışan Temaslı Takip Ekibi olduğuna da dikkat çeken hemşire Köse, “Dua edelim de pandemide çalışan sağlık ekibi mesleğinde etkili, yetkili ve deneyimli. Dua edelim ki biz insan seviyoruz. Dua edelim ki Başhemşiremiz, Başhekimimiz en az bizim kadar işin içinde ve sorumluluğunda. Dua edelim siyasetle işimiz yok” ifadelerini kullandı.

Pandemi hemşiresi Oğuz Köse, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Dua edelim de birliğiz, beraberiz hep beraber

Memleketimizi seviyoruz,

Dua edelim de yorulmak nedir unuttuk, enerjimiz yüksek…

Dua edelim de biz varız ve sağlıklıyız.

Kendiniz için dua ederken, bizim için de edin buna gerçekten ihtiyacımız var.

İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkına varmak ve hep birlikte başarmak zorundayız…”



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkına varmak ve hep birlikte başarmak zorundayız” dedi.Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.Köse, “Dua edelim de sorumluluğunu bilen, etmiş olduğu mesleki yemine bağlı, duyarlı ve şerefli bir ekibiz…” ifadelerini kullanarak, pandemi merkezinde görev alan tüm sağlık çalışanlarının ne hasta olmaktan ne de ölmekten korktuğunu söyledi.Köse’nin paylaşımı şöyle:Dua edelim!!!Dua edelim de sorumluluğunu bilen, etmiş olduğu mesleki yemine bağlı, Duyarlı ve şerefli bir ekibiz.Dua edelim de son bir yıldır hastalarımızı ailelerinden, sosyal hayatlarından daha üstte tutan bir ekip var.Dua edelim de yemeden içmeden, fedakarca 7 gün 24 saat çalışan bir filyasyon ekibi var.Dua edelim de ne hasta olmaktan ne de ölümden korkmuyoruz..Dua edelim de pandemide çalışan sağlık ekibi mesleğinde etkili, yetkili ve deneyimli,Dua edelim ki biz insan seviyoruz,Dua edelim ki Başhemşiremiz, Başhekimimiz en az bizim kadar işin içinde ve sorumluluğunda.Dua edelim siyasetle işimiz yokDua edelim de birliğiz, beraberiz hep beraber coronaya karşı mücadelede için birbirimize kenetlenmişiz,Memleketimizi seviyoruz,Dua edelim de yorulmak nedir unuttuk, enerjimiz yüksek..Dua edelim de biz varız ve sağlıklıyız.Kendiniz için dua ederken, bizim için de edin, buna gerçekten ihtiyacımız var.İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkına varmak.. vehep birlikte başarmak zorundayız.”7 gün 24 saat çalışan Temaslı Takip Ekibi olduğuna da dikkat çeken hemşire Köse, “Dua edelim de pandemide çalışan sağlık ekibi mesleğinde etkili, yetkili ve deneyimli. Dua edelim ki biz insan seviyoruz. Dua edelim ki Başhemşiremiz, Başhekimimiz en az bizim kadar işin içinde ve sorumluluğunda. Dua edelim siyasetle işimiz yok” ifadelerini kullandı.Pandemi hemşiresi Oğuz Köse, açıklamasının devamında şunları söyledi:“Dua edelim de birliğiz, beraberiz hep beraber Koronavirüs karşı mücadelede için birbirimize kenetlenmişiz,Memleketimizi seviyoruz,Dua edelim de yorulmak nedir unuttuk, enerjimiz yüksek…Dua edelim de biz varız ve sağlıklıyız.Kendiniz için dua ederken, bizim için de edin buna gerçekten ihtiyacımız var.İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkına varmak ve hep birlikte başarmak zorundayız…”