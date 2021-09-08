Harmancı, “Gönül isterdi ki Denktaş ailesi ile birlikte bir müddettir birlikte yürüttüğümüz ön çalışmaların başlangıcını bugün duyurabilelim ancak biz hala devletimizin bu konuda yıllardır süregelen bu ayıbını bitirme noktasında ortaya koyacağımız iradeye saygı duyacağını temenni ediyoruz. Bizim amacımız kesinlikle yıllardır süren bu ayıbın bitirilmesidir” dedi

efkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı alanının çevre düzenlemesinin 10 yıldır yapılamamasının toplumun ayıplardan biri olduğunu ifade ederek, Bakanlar Kurulu’nun anıt mezarın çevre düzenlemesini belediyeye devretmesi halinde belediyenin bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Harmancı, kardeş belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa hazırladıkları “Raif Rauf Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenleme Projesi’nin taslağının ve mali kaynağının hazır olduğunu da açıklayarak, “Bizim amacımız kesinlikle yıllardır süren bu ayıbın bitirilmesidir” diye konuştu.

Rauf Denktaş anıt mezarının çevre düzenlemesinin kendilerine devredilmesini isteyerek, 10 yıldır süregelen bu süreci bitirme çağrısında bulunan Harmancı, “Bu süreci bitirelim, el birliği ile de Cumhurbaşkanı’mız, Başbakan’ımız, Türkiye’nin tüm yetkilileri de gelsin, el birliği ile huzurunu yaşayalım” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bugün basın toplantısı düzenleyerek, LTB ve kardeş belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ortaklaşa hazırladıkları merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi’ni ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı ve yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi.

Bugün saat Merkez Lefkoşa Toplantı Salonu’nda yer alan “Raif Rauf Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenleme Projesi” bilgilendirme toplantısına, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızları Ender Denktaş Vangöl ve Değer Denktaş ile torunu katıldı.



“BİZİM AMACIMIZ; KESİNLİKLE YILLARDIR SÜREN BU AYIBIN BİTİRİLMESİDİR”

Harmancı, “Gönül isterdi ki Denktaş ailesi ile birlikte bir müddettir birlikte yürüttüğümüz ön çalışmaların başlangıcını bugün duyurabilelim ancak biz hala devletimizin bu konuda yıllardır süregelen bu ayıbını bitirme noktasında ortaya koyacağımız iradeye saygı duyacağını temenni ediyoruz. Bizim amacımız kesinlikle yıllardır süren bu ayıbın bitirilmesidir” diyerek konuşmasına başladı.

Harmancı, Raif Rauf Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenleme Projesi’nin taslağının ve mali kaynağının hazır olduğunu, fizibilite çalışması ile altyapılarına ilişkin detaylı çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.

Mehmet Harmancı, projenin sunuşuna geçmeden önce merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesine ilişkin bugüne kadar yaşanan süreç hakkında bilgileri kamuoyu ile paylaşarak şunları söyledi:

“Herkes bu süreci biliyor ama hatırlatmakta fayda görüyorum. Cumhuriyet Parkı hepimizin hayatına çok uzun yıllar önce girmiş bir proje. 1985’ten itibaren ortaya konulmuş bir proje ve o günden bugüne kadar çeşitli evrelere ayrılmış ve rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 2012 yılında aramızdan ayrılmasından sonra da na’şının defnedileceği yer olarak Cumhuriyet Parkı’nın uygun görülmüş ve o tarihten sonra da 4 yıl kadar beklenmiş ve bir proje ihale edilmiş. Bir yıllık sürenin sonunda tamamlanması öngörülen proje neredeyse dört yıl sürmüş ve o dört yılın sonunda da bir sürü eksikliği ile birlikte en azından törenlerin düzenlenebileceği bir formata getirilmiştir” dedi.

“HANGİ SİYASAL YAPIYA AİT OLURSANIZ OLUN, BİR ÜLKENİN SİYASAL TARİHİNE DAMGA VURMUŞ, EN ÖNEMLİ LİDERİNİN NAAŞI DEFNEDİLEN YERİ SADECE BİR ANIT MEZAR OLARAK DÜŞÜNEMEZSİNİZ”

“Hangi politik geçmişten gelirseniz gelin, hangi siyasal yapıya ait olursanız olun, bir ülkenin siyasal tarihine damga vurmuş, en önemli liderinin na’şı defnedilen yeri sadece bir anıt mezar olarak düşünemezsiniz, çevresinin düzenlenmesi konusunda çok ciddi adım atmanız gerekmektedir. Buraya her gün onlarca insan, anmak üzere gitmektedir, yüzlerce insan bu alanı kullanmaktadır ve artık iç içe geçmiş bir süreç vardır. O yüzden anıt mezarın çevresinin düzenlenmesi de en az anıt mezarın düzenlenmesi kadar önemlidir. Bu anlattığım hikaye neredeyse 10 yıldır bu toplumun çözemediği ayıplardan bir tanesidir.”

“İBB’NİN BU HEYECANA ORTAK OLMALARINA ÇOK SEVİNDİK”

Harmancı, bu konuya ilişkin 4’lü hükümet döneminde bir karar alınarak, parkın idamesi ve bakımının komşu belediyeye devredildiğine işaret ederek, “Bizim LTB olarak bu konuda herhangi bir gocunduğumuz nokta yoktur yeter ki bu alana ilişkin doğru bir uygulama ve bakım ortaya konulsun. Ama onların ortaya koyduğu projenin beğenilmediğini dün yapılan açıklamalardan öğreniyoruz. Aile ile yapılan istişarelerde de zaten proje konusunda da uzlaşılamadığını yakinen takip etmiş durumdayız” dedi.

“Cumhuriyet Parkı’nda anıt mezarın oluşumundan sonra çevrenin çok önemli bir alan haline geldiğini ve belediye olarak buna kayıtsız kalamayacak bir noktada olduklarını” ifade eden Harmancı, “Burası 100 dönümlük bir alandır. Bu konuya ilişkin ilk önce filizlendirdiğimiz düşüncelerimizi, kardeş belediye olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne danıştık ve açıkçası bu heyecana ortak olmalarına çok sevindik Ardından her iki belediyenin ekipleri ve uzmanları birlikte çalıştığı bir proje süreci başladı” dedi.

“BAKANLAR KURULUNDAN BİR PARAGRAFLIK KARARLA, BAKIM VE İDAMESİNİN TARAFIMIZA VERİLMESİYLE BU SÜRECİ ERTESİ GÜN BAŞLATABİLECEĞİMİZİ TARAFLARA İLETTİK”

Harmancı, LTB ve İBB ortaklığında geliştirilen bu projeye hakkında kamuoyunda son birkaç gündür “siyasi popülizm” yaptıkları yönünde bazı söylemler yer aldığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Biz bu projeyi, Sayın Serdar Denktaş’ın açıklamasına kadar hiçbir şekilde kamuoyu ile paylaşmadık. Bunu biz aylar öncesinden ortaya koyduk, finansmanı elde ettik ve bunu bir sükûnet içerisinde, bir siyasi popülizme kaymadan çözülebilmesi için ilgililerle bir diyalog yoluna gittik. Öncelikle, Turizm ve Çevre Bakanı ile görüştük. Bizim bu konuda bir yeşil ışık elde ettiğimizi ve finansmanı bulduğumuzu söyledik. Bu konuya ilişkin nasıl ki dörtlü hükümet döneminde Bakanlar Kurulundan bir paragraflık kararla, bakım ve idamesi bir belediyeye devredilmişse aynı kararın tarafımıza verilmesiyle bu süreci ertesi gün başlatabileceğimizi taraflara ilettik. Bürokratlarla defalarca görüştük.”

“SORUN; LTB’NİN BU KAYNAĞI BULMUŞKEN VE AİLENİN BU YÖNDEKİ İRADESİ ORTADA İKEN MUHATAP ALINMAMALARIDIR”

Konunun; Bakanlar Kurulunda gündeme getirildiğinin bilgilerine geldiğini ve bunu takip ettiklerini ifade eden LTB Başkanı Harmancı, “Ancak ne hikmetse o andan sonra bir sıkıntı doğdu. Bizden taraf mı doğdu başka yerden mi doğdu. Biz hiç aranmadık. Gelin görüşelim nedir projeniz, bunu bize sunun değerlendirelim. Böyle bir şey olmadı. Ailenin yoğun girişimleri sonucu, Sayın Serdar Denktaş taslak projemizi ve üç boyutlu görsellerini yakın zamanda Sayın Başbakan’a teslim etti. Onun üzerine de aranmadığımızın altını çizmek zorundayım. Sorun burada aranıp aranmamamız değildir. Buradaki sorun; Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu kaynağı bulmuşken ve ailenin bu yöndeki iradesi ortada iken muhatap alınmamalardır” diye konuştu.

Harmancı, projenin ailenin görüşlerini dikkate alarak geliştirdiğini yineleyerek, daha önce çalışılan projelerde ailenin karşı çıktığı unsurların ne olduğunu Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyesi de olan merhum Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl’ün belediyeye ilettiğini ve tüm aile ile ortak bir toplantı yaparak, neler olması gerektiği konusunda çalışma yaptıklarını anlattı.

“BİZE BAKANLAR KURULU GÖREV VERİRSE, YARIN BU PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN MALİ KAYNAĞIMIZ VARDIR”

Harmancı, Bakanlar Kurulu’nun geçen günkü toplantısında, konuya ilişkin aldığı karara da değinerek, “Aslında bana göre ortada bir karar yok. Sadece güvenliğine ilişkin bir karar alındığı ortada. Bakım ve çevre düzenlemesine ilişkin olarak da iki bakanlığın toplantı yapması düşünülüyor” dedi.

LTB’nin, hala talepkar olduğunu, projesinin ve finansmanının hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Harmancı, “Bize, yarın Bakanlar Kurulu görev verirse, yarın bu projenin gerçekleşmesi için mali kaynağımız vardır” dedi.

“FELLİK FELLİK KAYNAK ARANIRKEN, BİR BELEDİYENİN KAYNAK BULUYORUM DEDİĞİ, PROJESİNİ AİLE İLE BÜTÜNLEŞTİRDİĞİ BİR ORTAMDA ONAY VERİLMEMESİNİ ANLAMLANDIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Harmancı konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada esas hedef; bu sorunun, bu ayıbın ortadan kaldırılmasıdır. Bunu bizim yapıyor olmamız bize gurur verir. Biz yapmıyorsak ve başkası yapıyorsa, buna destek olmak da bize gurur verir... Ama anlayamadığımız nokta; fellik fellik kaynak aranırken, buraya bir belediyenin kaynak buluyorum dediği, projesini aile ile bütünleştirdiği bir ortamda onay verilmemesidir. Bunu anlamlandırmak mümkün değildir….”

Harmancı, bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti’nin en fazla nüfusa sahip bir büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa hazırladıklarına işaret ederek, “Bu LTB için bir gurur meselesidir. Farklı bir pratiğin ve farklı bir anlayışın olabileceğini de göstermek istiyoruz. Projemiz hazırdır, maddi anlamda da hiçbir sıkıntı yoktur” dedi.

“BAŞBAKAN SANER PROJEMİZİ BEĞENMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİR”

“Ender Denktaş Vangöl yoğun ve ısrarlı çabaları sonucu Başbakan Ersan Saner’e ulaştığını, Başbakan’ın bizim yolladığımız projeyi beğenmediğini söylemiştir” diyen Harmancı, “Bu konuda bir şey demiyorum… Beğenilmeyen proje olmayan bir projeden daha evladır diye düşünüyorum. Sayın Başbakan’ın ortada hiçbir projesi yok, hala üniversiteleri ve peyzaj mimarlarını toplayacağını düşünüyor. Toplasın tabii ki bizim açışımızdan bir sıkıntı yok ama bu masada düşünülmeyen tek şey belediyeler ve ailedir” dedi.

“BİR PARKI GÜVENLİK KUVVETLERİ’NE DEVRETME NASIL BİR YAKLAŞIMDIR, BUNU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

Mehmet Harmancı, Vakıflar İdaresi’nin anıt mezarın müze kısmını tamamlaması ve yerel yönetimlerin de çevre düzenlemesini yapması yönünde iki şey söylendiğine işaret ederek, “Bizim bununla hiçbir sıkıntımız yok, seve seve. Hatta müze konusunda da bizden bir şey talep edilirse, elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Ama bir parkı Güvenlik Kuvvetleri’ne devretme... Anıt mezarın güvenliği ile ilgili bir şey söylemiyorum ama parkı Güvenlik Kuvvetleri’ne devretme nasıl bir yaklaşımdır, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir yerel yönetimin, bir belediyenin asli işi olan bir konuyu ülke güvenliği ile ilgili kurumlara devretmek, inanılmaz, akıl almaz bir unsurdur. Bana göre düşmanca ve hoyratça bir tavırdır.”dedi.

LTB VE İBB ORTAKLIĞINDA GELİŞTİRİLEN PROJENİN DETAYLARI

LTB Başkanı Harmancı, LTB VE İBB ortaklığında geliştirilen “Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Projesi”nin detayları hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Harmancı, bu projenin en temelinden yeşil alanın ayağa kaldırılması projesi olduğunu ifade ederek, “Merhum Cumhurbaşkanı’na yakışır bir alana çevrilmesi ve burayı ziyaret eden insanların anıt mezarın etrafında dolaşırken hem ona yakışır, hem de güzel vakit geçirecekleri bir alan yaratma projesidir” dedi.

Söz konusu alanın 100 dönüme (100.000 metre kare) yakın bir alan olduğunu, mevcut yeşil alanının 50 bin metre kare olduğunu belirten Harmancı, proje ile, 25 bin metre kare daha yeşil alan ekleneceğini, yaklaşık 1.2 km yürüyüş parkurunun tartan pistten, geri dönüşüm malzemesinden yapılacağını, bin 300 metre karelik fiziksel aktivite alanlarının, çocuk oyun grupları ve açık hava spor egzersiz aletleri, kaykay pisti, üç boyutlu satranç ve mini amfi, su oyunları kurulacağını, toplam 203 araç kapasiteli ve beş otobüs kapasiteli oto park alanı inşa edileceğini, güneş enerjisinin kullanılacağı ve elektrik ve sulama sisteminin ise yenileneceğini söyledi.

Projenin en büyük destekçilerinden birinin İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade eden Harmancı, İmamoğlu ile bu konuda iki “pozitif” görüşme yaptıklarını, bütün süreçleri baştan sona birlikte ele aldıklarını, yerel firmalar ile bu projenin yapılması konusunda uzlaştıklarını da söyledi.



İBB BAŞKANI ERKEM İMAMOĞLU’NUN VİDEO MESAJI

Harmancı, basın toplantısında, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu’nun video mesajını da paylaştı. Erkem İmamoğlu video mesajında şunları söyledi:

“Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız, benim ikinci vatanımın güzel insanları, sizlere İstanbul’dan sesleniyorum. Öncelikle şunu şöyleyim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman aklımda, kalbimde, sizleri takip ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Lefkoşa Belediye Başkanı’mızın bize teklif etmesiyle başlayan süreçte, Rauf Denktaş anıtının çevresindeki düzenlemenin tarafımca İstanbul Büyükleşir Belediyesi’ne sunulması ve buradan yapılması ile ilgili sürecin başlatılmasıyla devam etmesini arzu etmiştik. Bize bu fırsatı verdikleri ve bu güzel düşünceyi üreten LTB Başkanına teşekkür ediyorum. Günün sonunda esas olan Rauf Denktaş’a yakışan, Rauf Denktaş ismine yakışan güzel bir anıtın ve çevresinin düzenlenmesidir, bu noktada alınacak bütün kararla saygımız sonsuzdur. Esas olan buranın yapılması, en güzel şekilde yapılmasıdır. Bu veya başka vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birliği, varlığı ve maneviyatı noktasında yapılacak her türlü göreve, İstanbul’da hazır hemşerileri, dostları vardır. Bunu bilmelerini istiyorum. Biz, böylesi bir süreci başlattık, ama tabii sonrasında alınan farklı kararlar var. Elbette ki, en güzel şekli ile yapılması benim için değerli, yola çıkanlara başarılar diliyorum. Yine bizden katkı isterlerse, hazırız.”

“BU AYIBI VE BU UTANCI BU DEVLETİN ÜZERİNDEN SİLMEYİ BAŞARABİLİRİZ”

LTB Başkanı Harmancı, “Serdar Denktaş’ın açıklamaları ve akabinde benim onu doğrulayıcı yaptığım açıklamalarım sonucunda, eğer birilerinin aklına 10 yıldan sonra bu işi düşünebilmeyi başarmışsak sadece mutluluk duyarız. Eğer bu iş öyle ya da böyle olacaksa, biz sadece mutlu oluruz, aile için seviniriz, Lefkoşalıların kullanacağı bir alan yaratıldığı için mutlu ve huzurlu oluruz. Biz devreden çıkıyor olsak bile, umarım ailenin görüşlerini dikkate alacak bir süreç izlenir ve artık merhum Cumhurbaşkanı Denktaş yattığı yerde huzur içerisinde olur. Her türlü siyasi kalıplarımızdan ve farklı bakış açılarımızdan sıyrılarak, toplumsal bir ödevimizi ilk kez bir şekilde de olsa yerine getirebilmeyi başarırız. Bu ayıbı ve bu utancı bu devletin üzerinden silmeyi başarabiliriz” dedi.

Harmancı, belediyenin anıt mezarın çevre düzenlemesine ilişkin projeyi ve maddi kaynağını bulduğu andan itibaren çok dikkatli bir süreç izlediklerini ifade ederek, “Bize devredilsin bu süreç sonrasını getirelim, mutluluğunu beraber yaşayalım. Bu süreci bitirelim, el birliği ile de Cumhurbaşkanı’mız, Başbakan’ımız, Türkiye’nin tüm yetkilileri de gelsin, el birliği ile huzurunu yaşayalım” diye konuştu.

Mehmet Harmancı ayrıca, hükümetin projeye farklı unsurların dahil edilmesini istemesi halinde de bunları aile ile de istişare edilerek, projenin geliştirebileceğini de söyledi.

İBB ile ortaklaşa geliştirilen projenin maliyetine ilişkin bir soru üzerine Harmancı, projenin 4 milyon TL’lik bir maliyeti olduğunu, LTB’nin üzerine düşecek olan bir kısım varsa bunu karşılayacağını ancak şu anki tabloda İBB’nin tüm finansmanı sağlayabileceği yönünde olduğunu kaydetti.