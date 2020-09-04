Bizi yoldan çevirdiler, davet ettiler

Tatar, dergah görüntülerine açıklık getirdi: "Surlariçi’nde yürürken yoldan çevirdiler, davet ettiler, 5 dakika çayımızı için dediler, biz de girdik ve çayımızı içtik. Hepsi bu."

Cüneyt Ödemir’in programına konuk olan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, kendisine yönelik “dergah ve dua” açıklamalarına tepki gösteren Başbakan Ersin Tatar, şöyle konuştu:

“Sayın Akıncı dergah falan dedi, beni tanımıyor. Biz Lefkoşa Surlariçi’nde yürürken yoldan çevirdiler, davet ettiler, 5 dakika çayımızı için dediler, biz de girdik ve çayımızı içtik. Hepsi bu… Bunu alıp büyütmeye çalışıyorlar. Ayıplar olsun, siyaset bu mu?”

Bu görüntülerin sosyal medyada servis edilmesinin, seçimleri etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Tatar, “Kimse böylesi iddialara inanmaz. Bizim kim olduğumuzu bu halk gayet iyi bilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Tatar, “Ama böyle küçük hesaplarla meseleleri çarptırmak yakışmıyor. Gerek yok" dedi.

