Müzisyen ve bar işletmecisi Arda Gündüz, hükümetin sanata ve sanatçıya saygısı olmadığını söyledi



Covid-19’da, artan pozitif vakalar sebebiyle ülkenin birçok alanında tekrar kısıtlamalar getirildi. Alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda en fazla etkilenen sektörlerden biri ise mekânlarda canlı müzik yaparak geçimini devam ettiren müzisyenler oldu.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklama yapan müzisyen ve bar işletmecisi Arda Gündüz, hükümetin tutarsız ve mantıksız olarak nitelendirdiği kararları değerlendirerek hükümetin sanata ve sanatçıya saygısı olmadığını savundu.

Gündüz, “Mekân açık ancak canlı müzik yasak, bu tedbirlerde mantık nerede?” diyerek alınan kararlardaki ve tedbirlerdeki tutarsızlığı sert bir dille eleştirerek "Bizi pandemi değil, müzik yapamamak öldürecek" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin kapalı olduğu süre zarfında, geliri sadece şarkı söylemek olan insanlara herhangi bir yardım yapılmadığına da ifade eden Gündüz, “Bizi kimse düşünmedi, hiçbir ihtiyacımız karşılanmadı” dedi.

Gündüz, yeni normale geçiş döneminde, ülkenin açılmasının doğru olduğunu fakat denetleme olarak hiçbir faaliyet yapılmadığı için ülkede yerel bulaşın artış göstermesinin oldukça normal olduğunu da aktardı.

