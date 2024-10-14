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“Bizi hizmet yolundan hiç kimse durduramaz”

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Başbakan Üstel, karşılarına ne tür engeller çıkarılsa da 2027 yılına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi

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“Bizi hizmet yolundan hiç kimse durduramaz”
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25. Geleneksel “Büyükkonuk Eko Gün" etkinliğinde konuşan Başbakan Ünal Üstel, halka ne söz verdilerse hepsini birer birer yerine getirdiklerini, karşılarına ne tür engeller çıkarılsa da 2027 yılına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Üstel, “Bizi hizmet yolundan hiç kimse durduramaz. Çünkü gayemiz KKTC’dir. Derdimiz halkımızdır.” dedi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’yle en üst düzeyde ilişkileri devam ettirerek, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen bu sıkıntıların ülke insanına büyük ölçüde yansımaması için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

Ufak tefek sıkıntılarının aşılacağını ve yollarına koalisyon ortaklarıyla devam edeceklerini kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Ulusal Birlik Partisi herkesin kabul ettiği gibi ülkenin en büyük ve en güçlü partisidir. Hangi büyük projeye bakarsanız bakın, Ulusal Birlik Partisi'nin imzası var, mührü var. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar; bizi icraat yapmaktan, halkımıza hizmet etmekten, halkımızı rahatlamaktan, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokollerle gerek altyapı, gerek okul, gerekse yol yapımından hiç kimse engellemeyecek.”

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