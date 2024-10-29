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“Bizi dünyaya rezil ettiler”

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KTAMS Başkanı Bengihan, “Bir aydır Meclis Başkanı'nı seçemediler, bizi dünyaya rezil ettiler” diye konuştu

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“Bizi dünyaya rezil ettiler”
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Meclis önünde sendikaların dün düzenlediği eylemde konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, düzenli aralıklarla Meclis önüne geldiklerini hatırlatarak, “Biz ne olmaz dediysek oluyor, şaka gibi… KKTC mi? ŞakaTC mi?” diye sordu.

“Yüce Meclis’e layık davranılmadığını” savunan Bengihan, KKTC Anayasası’nın birinci maddesine atıfta bulunarak, “Bir aydır Meclis Başkanı'nı seçemediler, bizi dünyaya rezil ettiler” dedi.

Meclis hukukçularının, “çift mühür geçersizdir” yönünde görüş verdiğini ifade eden Bengihan, yasa koyucu olanların hukukun üstünlüğünü sağlaması gerekirken, hukukun katledildiğini öne sürdü.

“Geldikleri günden beridir Anayasa'ya, yasalara aykırı yasalar geçirdiler. Dava açtık, durdurduk. Daha nereye kadar?” diye soran Bengihan, “Bu sorumsuzluğun, vurdumduymazlığın ve ilgisizliğin bir sonucu var. Bebeğimizi koruyamadınız, çocuklarımıza sahip çıkamadınız” diye konuştu.

Demokrasiyi ve hukuku katledenlerin bu Meclis’te yeri olmadığını savunan Bengihan, “Yasa koyucu kendi koyduğu yasaya, iç tüzüğe uymuyorsa, daha ne bekliyoruz? Bunlardan bu halka fayda yoktur. Bu koltukları bırakıp gitmeleri gerekir” dedi.

Yenidoğan Bebek Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşananlardan dolayı hükümeti suçlayan Güven Bengihan, bir başıboşluk, duyarsızlık olduğunu öne sürdü. Bengihan, Sağlık Bakanı’na istifa çağrısı yaptı.

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