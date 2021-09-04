“Bizi dışlamayın”

Yabancı öğrenciler, Meclis yanında hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. En büyük sorunlarının dil ve ırkçılık olduğu vurgulayan öğrenciler, devlete “yabancı öğrencileri dışlayıcı tutumlarda bulunmama” çağrısı yaptı

Uluslararası Öğrencilerin Sesi (VOIS Kıbrıs) sivil toplum örgütü ve diğer uluslararası öğrenci kuruluşlarından temsilciler, dün açıklama yaparak hükümete taleplerini duyurdu.VOIS Kıbrıs, ülke genelindeki diğer uluslararası öğrenci dernekleriyle birlikte basın açıklaması yapmak üzere Meclis önüne gitti. Polis, uluslar arası öğrencilerin Meclis önünde açıklama yapmasına izin vermedi.Öğrencilere Meclis önünde açıklama yapmakta ısrar etmeleri halinde engelleneceklerini ileten polis, Meclis’in yanında toplanılabileceğini de belirtti.Yabancı öğrencilerden oluşan grup polisle yaşanan tartışmanın ardından polisin gösterdiği başka bir yerde basın açıklamasını okuma kararı aldı.Hem Türkçe hem de İngilizce olarak okunan basın bildirisinde uluslararası öğrencilerin en büyük sorununun dil ve ırkçılık olduğu vurgulandı.Öğrenciler başta COVID-19 duyuruları olmak üzere birçok açıklamanın Türkçe yapıldığını ve yabancı öğrencilerin bu açıklamaları anlamakta zorlandığını belirtti. Öte yandan açıklamada ırkçı tutumlarla mücadelede eksiklik, barınma haklarının düzgün denetlenmemesi, son dönemde öğrencileri zorlayan karantina ücretleri, eğitim kalitesi, üniversite ve iş yerlerinde uğranan haksızlıklar sonrası başvurulacak kurumlardaki eksiklik gibi birçok farklı konuya da değinildi.Meclis önünde yaşanan kargaşayı da eleştiren öğrenciler devlete ‘yabancı öğrencileri de hesaba katarak karar alma ve dışlayıcı tutumlarda bulunmama” çağrısında bulundu.Açıklamada, koyu kırmızı ve gri renkli ülke öğrencilerinin KKTC’de karantina sürecini “merkezi karantina”da geçireceklerinin açıklandığı, ardından bu kararın “ev karantinası” olarak değiştirildiği ancak halen havayollarının merkezi karantina ücreti talep ettiği, sınır dışı edilen öğrencilerin olduğu öne sürüldü. Açıklamada, merkezi karantina ödemesi yapan öğrencilerin parasının iade edilmesi talep edildi.Açıklamada, öğrencileri etkileyen bu tarz bilgilerin, daha net olarak açıklanması gerektiği ve üniversiteler aracığıyla doğrudan öğrencilere iletilmesi gerektiği de belirtildi.Açıklamada, yeni dönemde üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanması yönünde hükümet kararı alındığı, ancak üniversitelerin bu bilgiyi öğrencilere bu hafta bildirdiği ve bu kadar kısa sürede öğrencilerin plan yapacak zamanı kalmadığı da savunuldu.Açıklamada, öğrencilerin yüz yüze eğitime ilişkin en büyük endişelerinin eğitim sebebiyle ülkeye zorunlu olarak getirilmelerine rağmen, ileride başka bir dalga olduğunda maddi-manevi zorluklarla karşı karşıya kalmaları olduğu kaydedildi ve “Öğrencilerin seyahat etmeye zorlanmadığı, seçme özgürlüğüne sahip oldukları ve kararlarının sonuçlarına katlanabilecekleri hibrit bir sistemi savunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.