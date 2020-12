Bizi çok kötü bir süreç bekliyor

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer “Bizi bekleyen süreç çok kötü bir süreçtir. Bu nedenle sektör hükümetin dokunuşuna ihtiyaç duymaktadır” dedi ve kamudaki deneyimli kadroların değiştirilmemesini istedi





Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cafer Gürcafer başkanlığındaki İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Pandemi süreci atlatılmış gibi bir algı oluştuğunu belirterek, aşının çıkmasıyla birlikte hem toplumda, hem dünyada bir umut belirdiğini ifade eden Gürcafer, ancak önlem alınmazsa ekonomi açısından olumsuz yansımaların görülebileceği bir sürece girildiğine dikkat çekti.

Gürcafer, önümüzdeki dönem doğru yönetilemediği takdirde, kapanma döneminde yaşanan sıkıntıların kat kat üzerinde sıkıntılar yaşanacağını vurguladı.

Orams Davası ile birlikte Annan Planı sonrasında sektörün yaşadığı krize işaret ederek, inşaat sektörünün diğer sektörlere nazaran biraz daha tecrübeli olduğunu ifade eden Gürcafer, o dönemde 25-30 bin civarında yarım kalan inşaat olduğunu anımsattı.

Gürcafer, o dönemdeki kriz sonrasında daha kurumsal bir yapıya evrilen inşaat sektörünün şu an yaşanan krizde daha dayanıklı bir duruş sergilediğini belirtti.

İnşaat sektörünün şu andaki durumunun iyi olduğunu kaydeden Gürcafer, “Ancak bizi bekleyen süreç çok kötü bir süreçtir. Bu nedenle başta Ekonomi Bakanlığı bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Gürcafer, bir an önce Ekonomi Bakanlığı ile kolları sıvayıp, önümüzdeki dönemde kısa vadeli ekonomik planlamayı başlatmak istediklerine vurgu yaptı. Gürcafer, “Dayanabilecek son noktaya kadar dayandık. Gelinebilecek son noktaya kadar geldik. Olabildiğince sarsılmadan, dik durmaya çalıştık. Ama gelinen nokta daha fazla sürdürülebilir değildir. Siyasetin, hükümetin dokunuşuna ihtiyaç duymaktadır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ,Gürcafer, kurumların, deneyimsiz ellerin yönetimine bırakılmaması gerektiğine işaret ederek, yeni kurulan hükümetin öncelikli sorunlara bir an önce acil müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, kamudaki deneyimli kadrolardan, değiştirmek yerine olabildiğince yararlanma yoluna gidilmesini beklediklerini belirterek, özellikle tecrübe gerektiren bazı birimlerde çok hassas davranılmasını gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Gürcafer, “hal böyleyken bazı bakanlıklardan gelen haberler hiç iç açıcı değildir. Aldığımız duyumlar, yapılmaya çalışılan bazı değişikliklerin böyle olmadığı yönündedir. Ülkenin yaralarını sarmaya yönelik çabalar veya böyle bir endişeyle yapılan atamalar, olmadığını yönündedir” dedi.

“Kurumların olabildiğince iyileştirmeye, iyi yönetilmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde deneyimsiz ellerin yönetimine teslim edilmesine müsaade edilmemelidir” diyen Gürcafer, Başbakan Ersan Saner’den, deneyim ve yeterlilik hususunda belli kriterler koyarak, atamaların bu temelde yapılıp yapılmadığını toplum adına denetlemesini beklediklerini kaydetti.