Kızı ve torunu mezarda, müteahhit dışarıda…

6 Şubat depreminde öğretmen kızı ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, Adıyaman Adalet Sarayı önünde gözyaşları içinde adalet beklentisini dile getirdi.

Adıyaman Adalet Sarayı’nda dün İsias Otel davasının yanında Besni ilçesindeki Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davası da görüldü.

80 kişinin öldüğü binada aynı zamanda meslektaşı olan öğretmen kızı ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, adliye önünde gözyaşları içinde adalet beklentisini dile getirdi.

Güler, şunları söyledi:

“Bu çocukların günahı yoktu. O kadar çürük binaydı ki, torunumu ellerimle çıkardım enkazdan. Bu müteahhidin yaptığı binalar hep yıkıldı. 80 kişi bu binada, 83 kişi başka binada. Şu anda dışarıda. Bizi bir daha öldürdüler. Ben Adıyaman’da oturuyorum. Bu bina sağlam olduğu için ben ölmedim. Binalar öldürmüyor para hırsı olan müteahhitler öldürüyor. Artık adalet gereğini yapsın. Şu an dışarıda gezmeye hakkı yok. Adaleti biz sağlamayalım. Adalet herkese sağlam. İnşallah evlatlarımızı elimizden alan caniler gerekli cezaya çarptırılır.”

DAVA SÜRECİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri B Blok tamamen yıkıldı, D bloğun ise yarısı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 80 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Yukarı Şehir Kooperatif Evleri soruşturması aşamasında 13 Şubat 2023'te tutuklanan eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu ve MÜSİAD üyesi müteahhit Şükrü İşitmen ile müteahhit Nuri Tuğsuz, 12 ay tutuklu kaldıktan sonra 12 Şubat 2024 tarihinde tahliye edilmişlerdi. Tahliyelerden sonra hazırlanan iddianamede yer alan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" olduğu belirtiliyor. Dava, bugün Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Aynı müteahhitlerin yaptığı Besni'deki Üzümkent'te ise 83 kişi hayatını kaybetmişti. Üzümkent davası da, 25 Ekim Cuma günü Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.