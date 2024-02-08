“Bize yakışır bir ‘hoş geldin’ karşılaması yapacağız”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Metehan çemberine kadar olan yolu hem yaya hem de bisiklet yolu olarak akışı olan bir yola dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi

Başbakan Üstel ile Metehan Sınır Kapısı’nda yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 2023 yılının Eylül ayında Başbakan ile ekonomik örgütler olarak sınır kapısının iyileştirilmesiyle ilgili bir protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Bürokrasiden dolayı çalışmaların uzadığını ifade eden Cafer Gürcafer, “Bürokrasi aşıldı, gerekli izinler alındı. Projelerimiz hazır. Süratle yapımına başladık” diye konuştu.

Ülkeye gelen turistin yüzde 60’a yakınının Metehan Sınır Kapısı’ndan geçtiğine işaret eden Gürcafer, “Amacımız, hem bize yakışır bir ‘hoş geldin’ karşılaması yapacak giriş kapısı yaratmak hem de buradaki tıkanıklığı gidermek” dedi.

Araçların, sigorta çıkarmak için durduğunu ve bunun trafiğin sıkışmasına neden olduğunu dile getiren Gürcafer, sigorta, gelen turist ve yayaları ayrı bir yere alarak, yeterli park yeri yaratma hedeflerini aktardı.

Metehan çemberine kadar olan yolu hem yaya hem de bisiklet yolu olarak akışı olan bir yola dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Gürcafer, “Birkaç ay içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

