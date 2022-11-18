Hamitköy'de zehirlenerek öldürülen köpekler arasında gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin köpeği de vardı. Ekmekçi “Biz ona çiçek gibi baktık. Yuva olduk; ilacını eksik etmedik, yanımızdan ayırmadık, çok sevdik. Tarifi imkansız bir keder, hiç olmadığı kadar hırs ve öfke içindeyim” diyerek acısını paylaştı

Hamitköy'de önceki gece zehirlenerek öldürülen köpekler arasında gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin “Şans” adlı köpeği de vardı.Ekmekçi, iki yıl önce ovada bulup sahiplendiği köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından büyük acıya boğuldu.Kendisinin, eşi Gülsev Ekmekçi’nin ve oğulları Önder ve Raif’in tarifsiz bir acı yaşadığını anlatan Hüseyin Ekmekçi, “Şans kadar değeri olmayan caniler, Şans’ı bizden aldı” dedi.Sosyal medya hesabından acısını paylaşan Ekmekçi’nin paylaşımı şöyle:Şans’ı ovada buldum ben…Güle oynaya eve getirdim…Çiçek gibi baktık ailece…2 yıldır bizimleydi; gece gündüz.Tek bir insana saldırmadı.Yaptığı tek haylazlık, üç ev ötedeki komşumuzun ayakkabılarını almaktı… Onu da hemen çözmüştük.Bir de, 2 kez, çiftleşmek için evden kaçtı.Birinde, gittiği yerde çiçek gibi bakmıştı Emine Reis. zira almak mümkün olmamıştı.Bir de geçen hafta sonu…Kaçtı, gittim buldum, aldım getirdim.Ekmekçi ve çok sevdiği köpeği ŞansKapı bir şekilde açılmış bahçenin, yine gitti.Pazartesi öğlen kaçtı, pazartesi akşam eve gittim, deli gibi aradım. Salı deli gibi aradım.Gittiği yerleri en iyi ben bilirim. Adım adım gezdim ben hep onla, kilometrelerce yürüdüm.Ben ona çiçek gibi baktım.Gülsev oğlu gibi baktı… En iyi o baktı, en çok o sevdi…Önder kardeşi gibi sevdi.Raif’in en iyi arkadaşıydı.Mahalleli de kendi köpeği gibi sahiplenmişti.Biz yurt dışına gitsek, gezdireni de vardı, yedireni de.Dün akşam (önceki akşam) gelen bir telefonla yıkıldık.Zehirlemişler.Bir süredir elinde zehirli bolibiflerle gezen soğukkanlı bir katil, köpeklerin nerede olduğuna bakmaksızın zehirliyor.Tepinerek can verdi Şans.Biz ona çiçek gibi baktık.Yuva olduk; ilacını eksik etmedik, yanımızdan ayırmadık, çok sevdik.Köpeği bile ısırmayan bir köpeğin insana ne zararı olabilir?“Hoş” deseydin.Kovsaydın.Ben onu elimle koymuş gibi bulurdum zaten.Evin 100-150 metre ötesine de gitmezdi.Tarifsiz bir keder şimdi.Gülsev’in hıçkırıkları kulağımda.Önder sabaha kadar uyumadı. Zehirlenip ölü bulunduğu yere 3 kez gidip geldi, ölüsünü sevdi.Raif durmaksızın ağladı…Değdi mi?Şans kadar değeri olmayan caniler, Şans’ı bizden aldı.Tarifi imkansız bir keder, hiç olmadığı kadar hırs ve öfke içindeyim.4 köpekle birlikte zehirlendi Şans… oynaya oynaya gezdiği dört köpek. Önlerine Laneit ile zehirlenmiş bolibif atılarak…Hani yapanı bulsam…İki kez öfkeliyim; Şans’ı koruyamadım.Bir zalimin önüne zehir atacağını hesaplayamadım…Çok öfkeliyim… kendime özellikle…