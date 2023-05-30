CTP Genel Başkanı Erhürman, öğretmenlerle ilgili yasa hakkında “Biz geldiğimizde bu yasaların hepsi geri çekilecek” dedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mecliste konuşma yaptı.

Dışarıda öğretmenlerin eylem yaptığını dile getiren Erhürman, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Ağustos ayında Meclis’e gönderildiğini ancak 9 ay sonra sınav döneminde komitenin gündemine alındığını kaydetti. Komite çalışmalarına başbakanın müdahale ettiğini savunan Erhürman, “Bir anda komiteye Ünal Üstel’den talimat geliyor ve bu yasa bugün geçecek deniyor” diye konuştu.

Erhürman, “Kamu okullarında zırt pırt grev yapılır sınav bile yapılmaz, öğrencileri özel okullara gönderin mesajı mı verilmeye çalışılıyor?" sorusunu sordu.

Öğretmenin vasfının bile tartışma konusu yapıldığını söyleyen Erhürman, eğitim ve öğretimin, öğretmen dövülerek yapılmaya çalışıldığını söyledi.

“Bu ülkenin insanıyla iletişim kurmak sizin için artık zor” diyen Erhürman, öğretmen düşmanlaştırıldığında, öğrencilere zarar verildiğini belirtti. Bunun altından kalkılamayacağını dile getiren Erhürman, konuşmasına cevabı Başbakan Üstel’in vermesini istediğini yineledi. Bunun üzerine genel kurulda sesler yükseldi.

“Biz geldiğimizde bu yasaların hepsi geri çekilecek” diyen Erhürman, Meclis’in itibarının ayaklar altına alınması için her şeyin yapıldığını söyledi.

Memleketin insanına, öğretmenine saygılı olmak gerektiğini kaydeden Erhürman, “Ne getirdiyseniz hepsi değişecek, çünkü yoksunuz” dedi. Ülkede yetişmiş, sınavı geçmiş hazır öğretmen varsa onların istihdamının yapılması gerektiğini belirten Tufan Erhürman, hükümet edenlerin öğretmenle ve toplumla diyalog niyeti olmadığını savundu.

“Yok hükmünde davranıyorsunuz” diyen Tufan Erhürman, yasayı komiteye çekerek, öğretmenleri dinleyerek, gerekli değişikliklerin yapılmasını istedi. Sonbaharda ne olacağını, yine okulların grevle mi açılacağı sorusunu soran CTP Genel Başkanı Erhürman, “Yeter artık” dedi.

