“Biz de laboratuvarlarımızda panodol satalım”

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso, “Eczanelerin dahil olup test sayısını artırması kabul edilemez. O zaman biz de kendi laboratuvarlarımızda panodol satalım” dedi



Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso, antijen testlerin Eczanelerde satılmaya başlanacak olmasına tepki gösterdiklerini ve dün tüm gün boyunca laboratuvarların çalışmalarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Ruso, antijen testin yapılmamasının birinci nedeninin Sağlık Bakanı’nın elinde ücretsiz antijen testlerinin bulunmaması olduğunu belirterek, “1 Eylül itibari ile alınan kararlar doğrultusunda ücretli antijen testine geçilecekti. Ücretli antijen testlerle ilgili kararlar geç verildiği için Ada’da mevcut kitimiz bulunmakta. Temin edemeyen laboratuvarlar arasında bir kaosun içine girmek istemedik. Netleşmiş bir durum söz konusu değil” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün kendilerine ‘Bugün (dün) itibari ile adaya ücretsiz testler gelecek ve dağıtılacak.’ Şeklinde bilgi verildiğini ancak ücretsiz testlerin verilmediğini aktaran Ruso, “Bakanlar Kurulu kararında Eczanelerinde bu testleri yapmaya yetkili kılınması laboratuvarları rahatsız etti. Bu bir meslek. Bu testi yapabilecek kurum neresidir? Laboratuvardır. Dünyada eczanelerde testler satılıyor ve herkes evde kendi kendine tarama yapabiliyor. Ama eczanede satılan kitin ne olduğunu araştırıyor muyuz? Hayır. Bu kitlerde farklılıklar vardır. Sadece burundan örnekli sadece boğazdan alınan testler var her ikisinin de alınabilecek testi var. Eczaneden testi satın aldın nasıl uygulanacağını biliyor musun? Hayır, önce bununla ilgili bilgilendirme şart. Eczanelerde satılacak kitin kolay kullanılabilmesi halk açısından çok önemlidir. Sadece tükürük ya da sürüntü yöntemiyle çalışabilecek testlerin de maliyeti çok yüksektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Öte yandan vatandaşı mağdur etmek istemediklerini ancak vatandaşın mağduriyetinin Sağlık Bakanlığı tarafından kaynaklandığını belirten Ruso, “Hastalara ücretli mi ücretsiz test yapacağımızı Adapass üzerinden anlayabiliyoruz. İnsanlar randevu alıyor, testimiz yok kitimiz yok diye çalışılmaması hukuktan kaynaklıdır. Biz laboratuvarlar inisiyatifi olarak tüm laboratuvarları durdurmamızın nedeni eczanelerin bu konuda yetkili kılınmasıydı. Dün akşam (önceki akşam) bu konuyla ilgili Bakanlık Müsteşarı da Temel Sağlık hizmetleri Dairesi Müdürüne de bu konuda bilgi verdik. Durduracağımızı da Sosyal medya hesabımız üzerinden de yazdık ve sistemlerimizi lütfen kapatın dedik kimse bizden yarın (bugün) randevu alamasın ama bu konuyla ilgili de geri dönüş olmadı. Yazılı dilekçe yaptım. Ülkede bir kaos hali var. İnsanlarla laboratuvarları karşı karşıya getirmekse amaç başarıyorlar. Umarım en kısa sürede bu kaos çözülür. Biz de rahatsızız. Bakanlığın elini taşın altına koyması, bizlerle uzlaşı yoluna gitmesi, sorunlarımızı dinlemesi önemlidir” dedi.

“Haziran ayından beri Sağlık Bakanlığı’na bu konuda çok yardımcı olduk. Şu anda bunun teşekkürünü alıyor gibiyiz. Üç aylık dönemde taradığımız insan sayısı bir kurumun tek başına yapabileceği test sayısı değildir” ifadelerine yer veren Ruso, test sayısının ülke nüfusuna göre fazla olduğunu savundu ve “Eczacıların da “biz pandemiye katkı sağlamak için test yapmak istiyoruz” diyor biz de diyoruz ki 50 laboratuvar tarafından ülkede gereğinden de fazla olmak şartıyla test yapılıyor. Bir ülke nüfusuna göre 20-25 binin çok fazla olduğunu söylüyoruz. Eczanelerinde dahil olup test sayısını artırması kabul edilemez. O zaman biz de kendi laboratuvarlarımızda panodol satalım? Eskiden marketlerde panadol satılıyor Eczaneler aşı, iğne yapıyorlardı. Bunların hepsine engel olundu. Şu anda engel olmaya çalıştığımız şey test uygulanabilir kısmının sadece laboratuvarlar yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

Ülkede yeni bir kaos yaratıldığını söyleyen Ruso, “Biz kaos yaratmaya çalışmadık. Burada Sağlık Bakanlığı halktan özür dilemek zorunda. Hiçbir sağlık çalışanının halkı mağdur etme gibi bir düşüncemiz kesinlikle olmadı. Şu anda devlet bizimle uzlaşı içinde görüşmek istemiyor, biz ne yapıyoruz diye sorgulamıyorsa demek ki kendi çözümlerini almıştır diye düşünmekteyim. Ama etrafta gördüğümüz de bunun tamamıyla tersi yönünde. Herkes kendi işini yapsın pandemiyi aşabilmek için sağlıkçılarla birlikte konuşulsun. Ticareti düşünmeden sağlığı düşünerek hareket etmemizin doğru olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

