"Biz de farklı diziler yapmalıyız''

Cumhurbaşkanı Tatar, Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan Rum dizisini yayımlayacağı konusunda "Bu işte bir Yunan, Rum parmağı var. Biz gerekli tepkileri koyacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Türk askerini karalayan Rum dizisini yayımlayacağını duyurmasına tepki gösterdi. CNN TÜRK'e canlı yayın konuğu olan Tatar, "Bu işte bir Yunan, Rum parmağı var. Biz gerekli tepkileri koyacağız" dedi.

Tatar'ın açıklamaları şöyle:

“Tepkiler çok büyük, gerek KKTC gerek Türkiye Cumhuriyetinden büyük tepkilerin olduğunu görüyorum. Bu beni memnun etti. Netflix’in böyle bir siyasi olaya tek taraflı görüş açısı ile alet olması kendilerine hiç yakışmamıştır.

Kıbrıs meselesi asla 1974’te başlamamıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esas itibarıyla Kıbrıs Türk’ünü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahaleydi. Ecevit’in dediği gibi ‘biz müdahalemizle Kıbrıs’a barış getiriyoruz.’ Bu barış Türklere, Rumlara bütün dünya bilmektedir ki 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta kanın akması durmuştur. 50 yılda bu zor bölgede barış devam etmektedir.

1974 öncesinde Kıbrıs Türkü burada çeşitli katliamlardan geçmiş, canlı canlı mezarlara gömülmüş, bugün Gazze’de olanların benzeri Kıbrıs’ta yaşanmış bütün dünya izlemişti. BM askerlerinin meseleye bulaşmadıklarını Kıbrıs Türklerinin katledildiklerini bütün dünya bilmektedir.

'BİZ DE DİZİLER YAPMAK DURUMUNDAYIZ'

Birilerinin kara propagandası, birilerinin kendi siyasi emellerine alet olacaksa bu onlara da yakışmayacaktır. O bakımdan Kıbrıs Türk’ü tepkisini koymuştur. Biz bunun için farklı yöntemler arayışı içerisinde olacağız. Biz de kendi meselemizi anlatmak için farklı diziler yapmak durumundayız.

Kendilerine göre propaganda yapıyorlar. Birtakım seyirciyi etkileyebilirler. Ona karşılık karşı dizilerle işin gerçeğini göstermek durumundayız.

Tabi, bütün Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın yöneticileri kilit noktalara yerleşiyorlar. Koskoca AB’yi bize karşı kullanabiliyorlar. Nasıl Yahudiler Gazze olaylarında propagandalarını yayıyorlar, bu işte bir Yunan, Rum parmağı var. Biz gerekli tepkileri koyacağız."