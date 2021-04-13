Biz buradayız, siz neredesiniz?

Hekimler, sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı gerekçesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde eyleme gitti



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), 5 Nisan Pazartesi günü acil tanı ve tedavi gereken kurullar dışındaki kurulların durdurulması şeklinde eylemini başlatmıştı. “Hükümetin herhangi bir diyaloğa girmemesi nedeniyle” 8 Nisan Perşembe gününden itibaren poliklinik hizmetlerini durdurarak eylemlerini genişletti. Öte yandan, Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılama birimleri eylem dışında tutuldu.

TIP-İŞ, “sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı ve başlatılan eylemlerin ardından hükümetin herhangi bir diyaloğa girmediği” gerekçesiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde dün basın açıklaması yaptı.

Açıklamada yetkililer, “sağlıkta 24 saat kesintisiz hizmet nedeniyle nöbet yerinden ayrılamayan sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek verilmesi, zorunlu tutulan nöbet ücretlerinin yasalara uygun olarak ödenmesi, hekimlerin yıllardır sözleşmeli statüde güvencesiz olarak çalıştırılmasının durdurulması ve Sağlık Bakanlığı ile beraber düzenlenen hekim münhallerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılması ve hükumetin 4 ay süreyle hayat pahalılığı ödemesini durdurma kararının iptal edilmesi” taleplerini yineledi.

Bu açıklamanın “uyarı” olduğu vurgulayan hekim ve sağlık çalışanları, açıklama sırasında, “Emeğime dokunma, sağlıktan tasarruf insana hayatından tasarruftur, iş güvenceli çalışmak hakkımız” yazan pankartlar açtı.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, ülkede 80’den fazla sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığını, her şeye rağmen kamu hekimleri olarak acil servislerde, ameliyathanelerde, servislerde, yoğun bakımda, laboratuvarlarda ve pandemi hastanesinde görevlerinin başında olduklarını ifade etti. Varış, “Görmezden gelerek veya onurumuzu kırmaya çalışarak, bizleri sindireceğinizi mi sandınız? İşte biz buradayız. Mesleğimize olan tutkumuzla, yüreğimizdeki insan sevgisiyle biz hekimler buradayız. Ama soruyoruz, siz neredesiniz?” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris de, 13 aydır pandeminin yükünü taşıyan ve Covid dışı hastalarla da ilgilenen sağlık çalışanlarının “budanmaya çalışan hakları ve değersizleştirilen emeklerinden dolayı” eylemde olduklarını söyleyerek, ücretsiz yemek, nöbet ücretlerinin ödenmemesi, sağlık çalışanlarının güvencesiz çalıştırılması ve hayat pahalılığı ödemesinin durdurulmasına “kabul edilemez” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut da, tüm dünyada sağlık çalışanlarının bu mücadelede güçlenmesi için çalışma koşullarının iyileştirildiğini, yeni düzenlemeler ve özel primlerle desteklendiğini hatırlatarak, hastalıklarla boğuşmanın yanında hastanelerdeki eksikliklerle de ilgilenmek zorunda olan Kıbrıs Türk hekimlerinin yemek ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını belirtti.

