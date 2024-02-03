Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile GİKAD iş birliğinde gerçekleştirilen Kompost Projesi tanıtıldı. Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu “Biz bugünü değil geleceği yönetiyoruz” ifadelerini kullandı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) işbirliğinde önemli bir geri dönüşüm projesine imza atıldı.“Kompost Projesi” ile organik atıklar doğal yollarla ayrıştırılacak ve toprak doğal nemine kavuşacak. Projenin lansmanı dün Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Etkinlikte ayrıca Dünya Gastronomi Nobeli Ödülü sahibi Şef Ebru Baybara Demir, proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi.Öte yandan “Kompost Projesi”nin ikinci bacağı olan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde Artisan Gönyeli SAM Mutfağı’nın açılışı da yapıldı.Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, açılış konuşmasında, ülkenin sosyal, yeşil ve dijital dönüşümlerden geri kalmaması için kadının gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Kadın gücünün var olması gerekliliğine gönülden inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Ülkede iklim krizi nedeniyle toprakların verimliliğinin azaldığını da belirten Kavuklu, yeşil dönüşüme ve ekonomiye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.Kavuklu, “Okullarda başlattığımız Yeşil Okullar Projesi ve onları destekleyen Yeşil Ekonomi Projesi ile bunlara dur demeye, yeni gelecek nesilleri bu yönde eğitmeye çalışmaktayız. GİKAD olarak mevcut sorunlara ve eksikliklere, devletin yanında bulunarak ülkemizin refaha ulaşmasında destek olmaktır.”Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, iklim değişikliği konusunda uzun süredir çalışmalar yaptığını ve amacının çevre dostu belediyeciliğini ön plana çıkartmak olduğunu söyledi.Beklenmedik doğa olaylarıyla karşı karşıya olunduğuna da değinen Amcaoğlu, iklim değişikliğine dayanıklı altyapı çalışmalarının önemine vurgu yaptı.Amcaoğlu, “Biz bugünü değil geleceği yönetiyoruz. Geleceğe olumlu izler bırakmak adına bu iki projeye çok değer veriyoruz. Ülkemize ve insanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Gönyeli’nin adanın merkezi olduğunu belirterek bu projenin ülke için önemli olduğunu söyledi.Amcaoğlu, “Bizim görevimiz, vekaleten almış olduğumuz görevi, bizden sonraki nesle en iyi şekilde devretmek.” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Gönyeli’nin çok kıymetli ve gelişen bir yer olduğunu vurguladı.“Metehan tarafında gelişmekte olan yerleşim yerlerinde, KKTC’nin bir yıldızı olabilecek yerleşim bölgemizi sonuna kadar sahiplenmek ve halkımıza, gençlerimize ve geleceğe yönelik atılan adımlar çok önemli.”KKTC’nin en değerli coğrafyaya sahip olduğuna da değinen Tatar, Gönyeli’ye hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini de belirtti.“Burası küçük bir ada olabilir, ama bu küçük adanın değeri ve anlamı çok büyük. Dünyanın en değerli topraklarından bir tanesinde ve coğrafya olarak büyük ülkelerinde ilgi duydukları bir adadır. Bu kadar kıymetli bir adanın insanına, toprağına ve her türlü canlısına sahip çıkarak, ülkeyi yönetmek durumundayız.”Konuşmaların ardından, Dünya Gastronomi Nobeli Ödülü sahibi Şef Ebru Baybara Demir, proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi.GÖNYELİ SAM ARTİSAN MUTFAĞI’NIN AÇILIŞI DA YAPILDIGönyeli Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci ayağında ise Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde Artisan Mutfağı’nın açılışı da yapıldı. Sosyal Aktivite Merkezi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilen açılışta Dünya Gastronomi Nobeli Ödülü sahibi Şef Ebru Baybara Demir, tecrübelerini aktardı.Etkinlikte, fermente mutfak uygulamaları ile gıdaların doğal yollarla mayalanması süreci tanıtıldı, katılımcılara sağlıklı ve probiyotik anlamda zengini besinler elde etme konusunda bilgiler verildi.Bu yöntemler, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmenin yanı sıra gıda israfını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için dünyada yaygın olarak kullanılıyor.