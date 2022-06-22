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“Biz bu ülkede neyi başaracağız?”

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Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Külliye, Meclis binası ve 500 yataklı hastane gibi projelere dikkat çekti

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“Biz bu ülkede neyi başaracağız?”
 
 
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.
Özellikle Külliye ve onun öncesindeki Acil Durum Hastanesi ve yeni cezaevi gibi projelere değinen Adanır, bu projelerin yerel mevzuatlara uyacak şekilde olması gerektiğini kaydetti.
Ülkede mevcut proje ve yapı denetimi yapısı varken siyasi iradenin bunu bypass etmesinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Tunç Adanır, Acil Durum Hastanesi’nde sıkıntılar halen geçerliliğini korurken aynı yöntemlerin kullanılmaması gerektiğini savundu. Adanır, siyasilerin yasalar çerçevesinde duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.
Külliye, Meclis binası ve 500 yataklı hastane gibi projelere dikkat çeken Adanır, şöyle devam etti:  
“Hükümette olan siyasilerimiz bu süreçleri doğru yönetmediği sürece doğru kararlar alarak, kamuda doğru mercilerle çalışılmadığı sürece bu ülkede yaşayan, yerel teknik uzmanları ve kamu kurumları bu işin içerisinde olmazsa biz bu ülkede kendi insanımız ile neyi başaracağız? Hedefimiz ne olacak?”
 
 
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