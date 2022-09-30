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Biyologlar Derneği’nden yerleşke kınaması

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Biyologlar Derneği, Cumhurbaskanlığı ve Meclis Yerleşkesi yapımı için ağaçların yok edilmesini kınadı

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Biyologlar Derneği’nden yerleşke kınaması
 
 
"Mersinlik trajedisinden daha hızlı can kaybı yaşanıyor"
 
Biyologlar Derneği, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleskesi yapımı için ağaçların yok edilmesini kınayarak, bu karardan dönülmesini istedi ve halkı mücadeleye davet etti.
Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Benan Biçentürk tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde külliye yapılması planlanan arazide hızla ağaçsızlaştırma ve habitat katliamının devam ettiği” ifade edilerek, bunun doğaseverler tarafından hayretler içerisinde izlendiği kaydedildi.
“Söz konusu arazide neredeyse yazda yaşadığımız Mersinlik trajedisinden daha hızlı ve ne yazık ki bilinçli bir şekilde can kaybı yaşanmaktadır” denilen açıklamada, “Ağaçlarla birlikte yok edilen habitattaki yaşayan canlıların sesi olmayabilir fakat dernek olarak en büyük görevimiz bu katliamın hesabını sormaktır” ifadeleri kullanıldı.
“Sağlık, çevre ve eğitim gibi toplumun temelini oluşturan ve refahını sağlayan sistemlerin altyapısının yamuk ve eksik olduğu ve bunun göz ardı edildiği” savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:
“Halkın maddi gücünün kalmadığı, devlet okullarının öğrencilerin başına yıkıldığı, yolların ne araba ne de farklı bir araç ile seyreden için güvenli olmadığı, doktorların ve ilaçların yetersizliğinin apaçık ortada olduğu bir ortamda binlerce ağaç katledilmiş ve beraberinde binlerce canlı evinden edilmiştir. Bunu yapan mantalite Mersinlik yangınına zamanında müdahale edecek ekipmanlara sahip olmayan ve yangını yönetemeyen bir mantalitedir.”
Ağaçların yok edilmesinin çağın en ciddi sorunu olan iklim değişikliğine katkı koyduğu belirtilen açıklamada, hükümetin çevreye duyarsız olduğu ileri sürülerek, halkın, insanca yaşam hakkının elinden alındığı kaydedildi. 
Açıklamada, “daha önceden yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı tarafından, Biyologlar Derneği’ne külliye kompleksi içerisinde dernek binası teklif edildiği ve derneğin bunu reddettiği” ileri sürüldü.
“Bu doğa katliamının ve ülkenin hali böyle iken Cumhurbaşkanlığı Sarayı planlayıp harekete geçen sorumluları şiddetle kınıyor ve bu öngörüsüz hatadan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz” denilen açıklamada, “Tüm halkımızı Lefkoşa’nın ender kalan yeşil arazisinin vahşice katledilmesine dur demeye davet ediyoruz. Külliye değil güvenli yol, okul, hastane…” ifadelerine yer verildi.
 
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