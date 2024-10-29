Biyologlar Derneği Dinçyürek ile Uçaner'i istifaya çağırdı

Biyologlar Derneği, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisinde yaşanan olayla ilgili tüm sorumluluğun hemşireler üzerine yıkmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti ve Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile hastanenin başhekimi Dr. Erol Uçaner’i istifaya çağırdı.

Dernek, “yaşanan bu ve benzeri olaylarda sorumluluğu olan tüm sağlık hizmetlilerin ve yetkililerinin vicdanen ve hukuken cezalarını almalarını temenni ederiz” dedi.

Dernek yazılı açıklamasında Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde yaşanan olayı “akıl almaz” olarak niteledi.

Yenidoğan bir bebeğin hayatını kaybetmesine ve altı bebeğin de entübe edilmesine sebep olan olayın “skandal” olduğunu belirten dernek, ülkede, sağlık sisteminin çöktüğünü kaydetti.

Sebebi her ne olursa olsun yapılan “hata” sonucunun, çocukların ailelerini derinden üzdüğünü belirten dernek, bir daha böyle affedilmez hataların tekrarının yaşanmaması için yetkililerden tam olarak ne adımlar atılacağıyla ilgili bilgi istedi.

Tüm sorumluluğun hemşireler üzerine yıkmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden dernek, şöyle devam etti:

“Hatalı olan sağlık çalışanları yanında Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek başta olmak üzere ekibinin ve söz konusu hastanenin başhekimi Dr. Erol Uçaner’in hala görevde olmalarının bizleri hayretler içerisinde bıraktığını belirtmek isteriz. Bakan Hakan Dinçyürek ve ekibini ve söz konusu hastanenin başhekimi Dr. Erol Uçaner’i istifaya davet eder; yaşanan bu ve benzeri olaylarda sorumluluğu olan tüm sağlık hizmetlilerin ve yetkililerinin vicdanen ve hukuken cezalarını almalarını temenni ederiz.

Şimdiki yetkililerin eksikliklerini giderecek ve benzer hataların yapılmasını engelleyebilecek yeni yetkililer gelip, halkın sağlık servislerine ve özellikle devlet hastanelerine olan güvensizliğini düzeltmeye çalışmalı ve devletin sağlık sistemi a’dan z’ye değiştirilmeli ve geliştirilmelidir.

Mihrimah bebeğe Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz.”

